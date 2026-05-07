Los Andes y Deportivo Morón: un duelo con aroma a clásico y mucha historia en el Ascenso

El estadio Nuevo Francisco Urbano será el escenario para el choque entre Los Andes y Deportivo Morón.

El fútbol del ascenso tiene citas que se marcan en el calendario con una intensidad especial, y el choque entre Los Andes y Deportivo Morón es, sin dudas, una de ellas. Aunque el manual tradicional dicte otros nombres para sus clásicos de barrio, la historia, la paridad y la convocatoria de ambos han transformado este duelo con gran rivalidad.

Este sábado, el Gallo y el Milrayitas volverán a enfrentarse con un condimento extra. Ambos equipos luchan por los primeros puestos en la Primera Nacional , ya que Morón marcha primero con 21 puntos en la Zona A, mientras que Los Andes acumula 17 puntos y se ubica tercero.

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A lo largo de las décadas, ambos equipos han construido un historial sumamente equilibrado que refleja lo que suelen ser sus partidos: cerrados, físicos y con el cuchillo entre los dientes. Hasta la fecha, se registran 75 enfrentamientos oficiales con los siguientes números: 25 victorias para Los Andes , 23 triunfos para Deportivo Morón y 27 empates.

Si bien la mayor parte de los duelos se dieron en la antigua Primera B y el Nacional B, este enfrentamiento llegó a tener su edición en la máxima categoría en 1969. En aquel año, disputaron cuatro encuentros en Primera División, donde el Gallo logró imponerse en dos ocasiones, el Milrayitas en una y el restante fue igualdad.

En la segunda categoría del fútbol argentino, Los Andes ha mostrado históricamente una leve superioridad con 7 triunfos frente a los 4 de Morón. Por el contrario, en la Primera B Metropolitana, es el equipo del Oeste quien saca una luz de ventaja en los números históricos.

nuevo francisco urbano El estadio Nuevo Francisco Urbano será el escenario para el choque entre Los Andes y Deportivo Morón.

Recuerdos recientes y rachas

El último antecedente de peso todavía resuena en la memoria de los hinchas de Lomas: en abril de 2019, Morón se impuso 3 a 0 en el Nuevo Francisco Urbano, un resultado doloroso que terminó de sentenciar el descenso de Los Andes a la Primera B Metropolitana.

No obstante, el historial reciente en Lomas de Zamora suele ser favorable al conjunto lomense, donde históricamente se hace fuerte. Para este nuevo capítulo, que se jugará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, ambos equipos llegan con la ambición de sumar para pelear los puestos de vanguardia en la Primera Nacional, en un partido donde la paridad histórica promete, una vez más, ser la gran protagonista.

La última victoria de Los Andes como visitante ante Deportivo Morón fue el 18 de agosto de 2014. En aquella ocasión, por la primera ronda del Torneo de Transición de la Primera B, el Milrayitas venció 1 a 0 al Gallo en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con gol de Maximiliano Ariel García a los 47 minutos.

Desde ese encuentro hasta la actualidad, pasaron casi 12 años sin triunfos del Milrayitas en terreno del Gallo. Por ello, el conjunto de Lomas de Zamora buscará este sábado cortar la seguidilla sin triunfos fuera de casa ante los del Oeste.