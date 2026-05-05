Gabriel Carrasco renovó contrato con Los Andes

En los últimos días, Gabriel Carrasco dejó atrás una grave lesión que lo tiene afuera de las canchas desde agosto del año pasado y este martes renovó su contrato con Los Andes por dos temporadas. De esta manera, el entrenador Leonardo Lemos agrega una variante interesante para la Primera Nacional .

El lateral recibió el alta médica tras padecer “una inestabilidad anteromedial” que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente y ahora avanzará en la puesta a punto para ser una alternativa por la banda derecha en lo que resta de la actual temporada.

Proceso a largo plazo. El DT de Los Andes está entre los que más tiempo llevan en el cargo

Su último partido con la camiseta del Milrayitas había sido en la derrota por 2 a 1 ante Tristán Suárez, de visitante, por la fecha 24. Después de ese encuentro, se confirmó el grado de la lesión y desde ahí suma ocho meses de inactividad.

Gabriel Carrasco renovó su contrato. Luego de un año de esfuerzo y compromiso, el jugador recibió el alta médica tras su lesión y extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027. ¡Te deseamos muchos éxitos, Gaby! pic.twitter.com/ijd8admQWs

Ahora, con el alta médica, Carrasco renovó su vínculo con la entidad de Lomas de Zamora hasta diciembre del 2027, afianzándose como uno de los históricos del plantel, ya que está en el club desde mediados del 2023.

El máximo logro de Gabriel Carrasco en Los Andes

los andes festejos Gabriel Carrasco fue parte del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional.

El defensor formado en las inferiores de Lanús y con pasado por Santamericana fue uno de los pilares del equipo que logró el título Apertura en 2024 y uno de los destacados en esa temporada que terminó con el ansiado ascenso a la Primera Nacional. Sin embargo, una fractura del cúbito impidió estar durante el Reducido y en la final ante Sarmiento de La Banda.

Esa lesión le impidió también estar en los primeros partidos en la Primera Nacional, ya que recién pudo reaparecer en el cruce ante Deportivo Maipú de la fecha 11. Después de eso, fue sumando minutos y cuando parecía que se había ganado el puesto, sufrió la lesión en la rodilla que tuvo ocho meses afuera del equipo. Por eso, con la renovación de contrato, inicia otra para Gabriel Carrasco en Los Andes.