Las gestiones de Omar Plaini para que Los Andes pueda llevar visitantes contra Deportivo Morón

De cara al trascendental choque del próximo sábado ante Deportivo Morón , el mundo Los Andes se mantiene en vilo no solo por lo futbolístico, sino por la posibilidad de volver a copar una tribuna ajena. Tras la frustrada chance de recibir visitantes ante Colón, la dirigencia encabezada por Omar Plaini redobla esfuerzos para que esta vez el desenlace sea distinto.

En diálogo con Universo Milrayitas , el presidente de la institución de Lomas de Zamora , se mostró optimista aunque cauto respecto a las autorizaciones del APREVIDE . "Estamos trabajando intensamente desde el primer minuto. Los Andes es un club de una magnitud social que merece ser acompañado por su familia en cada estadio. Ya hemos iniciado las conversaciones con las autoridades pertinentes para que el sábado sea una fiesta completa", expresó el dirigente.

Proceso a largo plazo. El DT de Los Andes está entre los que más tiempo llevan en el cargo

Una gran oportunidad. La seguidilla de Los Andes para darle forma a su sueño

Plaini hizo hincapié en el comportamiento de la parcialidad Milrayitas como principal argumento para destrabar la prohibición: "Nuestra gente ha demostrado estar a la altura. Queremos que el fútbol del ascenso recupere ese color que le dan ambas hinchadas. Sería un paso adelante, no solo para Los Andes, sino para todo el fútbol argentino".

Pese al deseo de la dirigencia, la última palabra la tendrá el organismo de seguridad bonaerense, que evaluará el operativo policial necesario para el cruce en el Oeste. "Somos respetuosos de los tiempos de la seguridad, pero nuestro compromiso con el socio es gestionar hasta el último segundo para que puedan estar presentes alentando al equipo", aseguró Plaini.

Asimismo, remarcó que "no depende de nosotros, sino que de la Asociación del Fútbol Argentino y de APREVIDE". y reveló: "Se hicieron dos experiencias muy buenas, inmediatamente después de eso nos comunicamos con el presidente de la AFA y le manifesté que Los Andes estaba en condiciones tanto de recibir público visitante como que nuestro público pueda ir a otras canchas. La voluntad en el club la tenemos pero no depende de nosotros".

Se espera que entre el miércoles y el jueves haya una definición oficial sobre la cantidad de localidades que se pondrían a disposición, en caso de recibir el visto bueno.

plaini lomas Omar Plaini busca que el público de Los Andes pueda ir de visitante.

Qué posibilidades concretas hay de que Los Andes lleve su público a la cancha de Morón

Aunque existe un clima de apertura progresiva en la Primera Nacional con pruebas piloto en otros estadios, la situación para este encuentro se mantiene bajo análisis por parte de la Aprevide. Los Andes intentó recibir visitantes de Colón en el Eduardo Gallardón ofreciendo 3 mil localidades. Sin embargo, APREVIDE no autorizó la medida debido a preocupaciones logísticas y de seguridad, específicamente por internas en la barra del equipo santafesino y deficiencias edilicias para la separación de hinchadas.

Durante este fin de semana, se habilitaron visitantes en otros encuentros, como en el caso de Ciudad de Bolívar ante Ferro, donde se permitieron 500 hinchas visitantes. Estos resultados serán determinantes para futuras autorizaciones en la provincia.

Las intenciones del mundo del ascenso por contar con hinchas visitantes

Dirigentes de otros equipos del ascenso, como Maximiliano Levy de Almirante Brown, han expresado públicamente su intención de jugar sus respectivos clásicos contra el Gallo de Morón con ambas parcialidades, lo que marca una tendencia de presión dirigencial para el regreso de los visitantes.

Cabe señalar que Los Andes y Deportivo Morón se encuentran luchando en los primeros puestos de la tabla de posiciones en la Zona A de la Primera Nacional, con lo cual el partido podría llegar a ser considerado como de "alto riesgo" para el APREVIDE. De todos modos, la última palabra la tendrán la AFA y los organismos de seguridad para determinar si el Milrayitas podrá llevar a su gente al estadio Francisco Urbano.