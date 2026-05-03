Temperley enfrenta a un necesitado Almagro con la misión de volver a ganar

En duelo de necesitados, Temperley visitará este domingo a Almagro por la fecha 12 de la Primera Nacional , con la misión de lograr una victoria para cortar la racha de empates que impidió despegar en su grupo. El Tricolor, por su parte, debe hacerlo para salir de zona de descenso.

El Gasolero no consigue una victoria desde el 1 a 0 en el clásico ante Los Andes y arrastra cuatro empates de manera consecutiva : 0-0 ante Midland, 3-3 contra Quilmes, 1-1 frente a Colegiales y 0-0 ante Patronato. Y esto empieza a generar preocupación en los hinchas, que pasaron todo el mes de abril sin festejar un triunfo.

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Esto lo tiene en claro el plantel que comanda Nicolás Domingo y por eso se presentará en José Ingeniero mentalizado en aprovechar el delicado momento de Almagro, que acumula cuatro derrotas en fila y se ubica último en la zona B.

Para este partido, el Celeste no podrá contar con Ezequiel Mastrolía y su lugar será ocupado por el juvenil Lisandro Morrone. El arquero titular se recupera de una distención del músculo recto interno y estará dos semanas afuera de las canchas.

mastrolia temperley Mastrolía es baja en Temperley.

Tampoco contará con el capitán Adrián Arregui, quien sigue recuperándose de su lesión. El "Samurai" nuevamente está afuera de la lista de concentrados, pero la semana que viene se reincorporará a los trabajos, informó oficialmente el club.

Con este panorama, y el ingreso de Morrone, el resto del equipo sería el mismo que empató la semana pasada ante Patronato en el estadio Alfredo Beranger.

Almagro, con DT nuevo y obligado a ganar

Carlos Mayor asumió este semana al frente del Tricolor tras la salida de Gabriel Gómez y su debut será ante el Gasolero, club al que dirigió, con la obligación de ponerle punto final a la racha de cuatro derrotas en fila. Con esa premisa, afrontará su primer partido en el club.

En busca de ese objetivo, el DT no realizará muchos cambios y sólo haría un retoque con el ingreso de Lautaro Busto por Enzo Silcan. El resto del equipo sería el mismo que perdió con Deportivo Maipú, en Mendoza.

Posibles formaciones

Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Francisco Marco, Enzo Silcan; Juan Fernandes Pinto, Julián Marchioni, Tobías Macíes; Pablo Palacio; Facundo Bustamente y Mateo Benegas.

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Fernando Brandán, Nicolás Ávalos, Lucas Richarte, Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría.

Hora: 15. Árbitro: Julián Jerez. Cancha: Almagro. TV: LPF Play.