sábado 25 de abril de 2026
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25 de abril de 2026
en vivo En Turdera.

Temperley no pudo con Patronato y tuvo que conformarse con el empate

Temperley y Patronato igualaron sin goles por la úndecima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Gasolero tuvo sus chances, pero careció de efectividad.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Temperley y Patronato igualan sin goles en el Alfredo Beranger.

Temperley y Patronato igualan sin goles en el Alfredo Beranger.

Temperley y Patronato igualan sin goles en el Alfredo Beranger.

Temperley y Patronato igualan sin goles en el Alfredo Beranger.

Temperley no puede con Patronato en Turdera.

Temperley no puede con Patronato en Turdera.

Temperley no puede con Patronato en Turdera.

Temperley no puede con Patronato en Turdera.

Temperley busca una nueva victoria ante Patronato.

Temperley busca una nueva victoria ante Patronato.

Temperley busca una nueva victoria ante Patronato.

Temperley busca una nueva victoria ante Patronato.

Temperley aventaja a Patronato en un breve historial.

Temperley aventaja a Patronato en un breve historial.

Temperley aventaja a Patronato en un breve historial.

Temperley aventaja a Patronato en un breve historial.

EN VIVO

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Temperley no pudo quebrar el cero contra Patronato y dejó puntos en el camino

Temperley y Patronato igualaron 0 a 0 por la fecha número 11 de la Primera Nacional. El Gasolero se quedó con las ganas de quedarse con los tres puntos, pero no estuvo preciso y hasta pudo perderlo. Asumió riesgos, fue a buscarlo y casi se queda sin nada. Fue el cuarto empate consecutivo para los dirigidos por Nicolás Domingo.

En el inicio del encuentro, ya se planteaba un partido de golpe por golpe. Temperley yendo a buscar el partido y Patronato que buscaba agarrar mal parado a los de Turdera. De todos modos, fue un primer tiempo con pocas chances de gol, aunque el Gasolero tuvo las más claras por intermedio de Marcos Echeverría y Lorenzo Monti de cabeza.

Promediando el primer tiempo, Temperley se iba a quedar sin Ezequiel Matrolía. Su arquero y capitán abandonaba la cancha por lesión y en su lugar ingresaba Lisandro Morrone. Se encendían las alarmas en el Gasolero.

En el complemento, Nicolás Domingo decidió poner todo para quedarse con los tres puntos pero chocó contra su propia ineficacia en el arco rival. Ni los ingresos de Nicolás Molina, ni Facundo Kruger pudieron quebrar el cero. La más clara llegó después de un córner con un cabezazo de Oswaldo Pacheco que pasó cerca del palo izquierdo del arquero de Patronato. Por su parte, el Patrón no estuvo fino en los contragolpes. De haber sido así, la visita se llevaba el triunfo.

Fue 0 a 0 en Turdera para un Temperley que se empieza a alejar de los primeros puestos. Con este resultado, el Gasolero se ubica en la sexta posición con 15 puntos y cosechó su sexto empate en el campeonato. El próximo domingo viajará a José Ingernieros para visitar a Almagro por la fecha número 12 de la Zona B de la Primera Nacional.

Resumen del partido

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Final del partido

Temperley y Patronato igualaron 0 a 0 por la fecha número 11 de la Primera Nacional.

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Temperley asume riesgos y casi llega el primero de Patronato

El Gasolero volcado en ataque dejó espacios en defensa y casi aprovecha Juan Pablo Barinaga. El arquero Lisandro Morrone salvó a Temperley de la caída de su valla.

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Cambios en Temperley

Nicolás Domingo pone todo para llevarse el triunfo. Nicolás Molina y Facundo Kruger se vienen para la cancha en lugar de Luciano Nieto y Marcos Echeverría para tratar de quedarse con los tres puntos en un partido muy cerrado.

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Se salvó Patronato

Luego de un córner desde la izquierda, apareció con un cabezazo Oswaldo Pacheco y Temperley casi grita la apertura del marcador. Por ahora sigue 0 a 0.

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Comenzó el segundo tiempo

Ya arrancó la segunda mitad entre Temperley y Patronato.

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Final del primer tiempo

Temperley y Patronato igualan sin goles al término de los primeros 45 minutos.

temperley vs patronato
Temperley no puede con Patronato en Turdera.

Temperley no puede con Patronato en Turdera.

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Llegó Patronato

Con un remate de media distancia de Brandón Cortés, el Patrón tuvo la primera de peligro. Su disparo se fue desviado.

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Malas noticias para Temperley

Se retira lesionado Ezequiel Mastrolía e ingresa en su lugar Lisandro Morrone. El Gasolero se queda sin su capitán.

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Temperley cerca del primero

Luego de un centro de Franco Benítez desde la izquierda apareció Lorenzo Monti de cabeza y controló Alan Sosa. Llegó Temperley con la primera clara de peligro.

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Comenzó el partido

Ya juegan Temperley y Patronato por la fecha número 11 de la Primera Nacional.

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Ya se viene Temperley ante Patronato

Formaciones confirmadas

Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Lucas Richarte, Nicolás Ávalos, Luciano Nieto, Fernando Brandán; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

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Así va Patronato

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandón Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Juan Pablo Barinaga. DT: Marcelo Candia.

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Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Alfredo Beranger

TV: LPF Play

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