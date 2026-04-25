Temperley no pudo con Patronato y tuvo que conformarse con el empate

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Temperley no pudo quebrar el cero contra Patronato y dejó puntos en el camino

Temperley y Patronato igualaron 0 a 0 por la fecha número 11 de la Primera Nacional. El Gasolero se quedó con las ganas de quedarse con los tres puntos, pero no estuvo preciso y hasta pudo perderlo. Asumió riesgos, fue a buscarlo y casi se queda sin nada. Fue el cuarto empate consecutivo para los dirigidos por Nicolás Domingo.

En el inicio del encuentro, ya se planteaba un partido de golpe por golpe. Temperley yendo a buscar el partido y Patronato que buscaba agarrar mal parado a los de Turdera. De todos modos, fue un primer tiempo con pocas chances de gol, aunque el Gasolero tuvo las más claras por intermedio de Marcos Echeverría y Lorenzo Monti de cabeza.

Promediando el primer tiempo, Temperley se iba a quedar sin Ezequiel Matrolía. Su arquero y capitán abandonaba la cancha por lesión y en su lugar ingresaba Lisandro Morrone. Se encendían las alarmas en el Gasolero.

En el complemento, Nicolás Domingo decidió poner todo para quedarse con los tres puntos pero chocó contra su propia ineficacia en el arco rival. Ni los ingresos de Nicolás Molina, ni Facundo Kruger pudieron quebrar el cero. La más clara llegó después de un córner con un cabezazo de Oswaldo Pacheco que pasó cerca del palo izquierdo del arquero de Patronato. Por su parte, el Patrón no estuvo fino en los contragolpes. De haber sido así, la visita se llevaba el triunfo.

Fue 0 a 0 en Turdera para un Temperley que se empieza a alejar de los primeros puestos. Con este resultado, el Gasolero se ubica en la sexta posición con 15 puntos y cosechó su sexto empate en el campeonato. El próximo domingo viajará a José Ingernieros para visitar a Almagro por la fecha número 12 de la Zona B de la Primera Nacional.

Resumen del partido