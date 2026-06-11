Emoción y alegría en Lomas: más de 400 familias firmaron la escritura de su casa

En una jornada llena de emoción, más de 400 familias de Lomas de Zamora firmaron la escritura de su casa y se convirtieron en propietarias. El Municipio trabaja para garantizar un derecho fundamental como el acceso a la vivienda .

"En momentos donde todo está complicado y las cosas no marchan bien, circunstancias como las de hoy son una luz de esperanza de que otra Argentina es posible. Mientras parece que el que dice la frase más violenta es el más inteligente, nosotros creemos en la paz, la tranquilidad y en la seguridad jurídica porque cuando uno es dueño de una casa tiene la certeza de que nadie le va a sacar lo que es suyo", expresó el intendente Federico Otermín , quien encabezó el acto en el Parque de Lomas .

Vecinos de Fiorito, Santa Catalina, Llavallol, Albertina, Santa Marta, San José, Parque Barón, Budge, Lamadrid, Centenario, Lomas y Temperley fueron protagonistas de un encuentro donde las alegrías y las emociones estuvieron a flor de piel.

"Circunstancias como las de hoy son una luz de esperanza de que otra Argentina es posible", destacó Otermín.

El trámite para obtener una escritura de forma privada es muy costoso y deja sin posibilidades a múltiples familias que hacen un gran esfuerzo para sostener su hogar durante años. Junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio las acompaña en todo el proceso administrativo y se encarga de hacer las gestiones de forma gratuita.

"Me emociona porque son 40 años viviendo en nuestra casa y ahora con la escritura tenemos la tranquilidad para los hijos, para nosotros y también una esperanza de que las cosas en el país se empiecen a encaminar. El Municipio siempre está presente para acompañarnos al igual que la Provincia", destacaron Mirta y Gustavo, vecinos del Barrio Independencia de Parque Barón.

El encuentro también tuvo la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y el subsecretario de Planificación y Ordenamiento del Territorio, Gabriel Giurliddo.

Por más sueños cumplidos en Lomas de Zamora

Durante el año pasado, el Municipio entregó más de 4 mil escrituras y para este año se esperan llegar a las más de 2 mil para seguir fortaleciendo la reguralización dominial a lo largo de la ciudad.

En los barrios que no tienen regularizada la subdivisión de tierras, un equipo de mensura planifica operativos con el objetivo de medir cada parcela con la confección de un croquis y la delimitación digital mediante el sistema GPS.

Luego se piden los datos de cada familia para tener un registro de titulares y determinar la cantidad de personas que viven en cada parcela para digitalizar la información y avanzar en los trámites de escrituración.