Lomas: fortalecen a las escuelas técnicas con herramientas, maquinarias e insumos

En Lomas de Zamora siguen apostando a la educación como un proceso fundamental para el presente y el futuro. Desde el Municipio lanzaron un programa para fortalecer a las escuelas técnicas con nuevas herramientas , maquinarias e insumos .

"Tomamos la decisión de no rendirnos ante el ajuste, la violencia, la desidia y el abandono, por eso este programa estará destinado a sumar recursos pedagógicos , mobiliario y acondicionar la infraestructura escolar . Mientras el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 vacía el Fondo Nacional de la Educación Técnico Profesional , en Lomas sostenemos que educar para el trabajo es educar para el futuro y que ese futuro debe ser para todos y para todas", señaló el intendente Federico Otermín .

El Programa de Fortalecimiento para la Educación Técnica de la Comunidad es una iniciativa impulsada junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para defender los talleres y espacios de formación y producción de las escuelas técnicas y Centros de Formación Laboral y Profesional ante el desfinanciamiento del Gobierno Nacional .

Los recursos serán administrados a través de las cooperadoras escolares y estarán destinados a la compra de herramientas, maquinaria, insumos para talleres, proyectos especiales y la mejora de espacios formativos. "La educación técnica tiene que ser un pilar para la recuperación de nuestro país y para que nuestros hijos e hijas tengan un futuro muchísimo mejor", destacó Otermín.

La presentación del programa contó con la presencia del senador nacional, Eduardo Wado de Pedro; la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la secretaria general, Aldana Scillama; y el secretario de Educación, Darío Spampinato. También estuvieron representantes de las Escuelas Técnicas, Centros de Formación Profesional y Laboral, Institutos Superiores de Formación, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), estudiantes, directivos, docentes, personal no docente, cooperadoras y familias.

El vaciamiento del Gobierno Nacional a la educación

La educación es una de las áreas abandonadas por el Gobierno Nacional, que está vaciando los presupuestos tanto para las escuelas técnicas como las universidades.

El Fondo Nacional de la Educación Técnico Profesional, sancionado por ley en 2005, establece que para garantizar el financiamiento de las instituciones educativas se debe destinar el 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto nacional. Lejos de cumplir con la ley, la asignación viene desplomándose desde que asumió Milei: en 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía; en 2024 apenas un 9,4%; en 2025 fue de un 10,8%; y este 2026 la cifra es un alarmante 3,5%.

En nuestro país hay más de 1.700 escuelas técnicas públicas con más de 20 especialidades. A ellas se suman los más de 1.400 centros de formación profesional dirigidos a jóvenes y adultos con una amplia oferta en producción y servicios. Frente al brutal ajuste de Nación, desde la Provincia y en municipios como Lomas apuestan al crecimiento de las escuelas con más inversión.