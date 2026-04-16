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16 de abril de 2026
Para aprender.

Lanzaron Descubrir Lomas, un portal que promueve la educación y la cultura

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentó la plataforma que invita a explorar y fortalecer la identidad local con recursos educativos.

Lanzaron Descubrir Lomas, un portal que promueve la educación y la cultura.

Lanzaron Descubrir Lomas, un portal que promueve la educación y la cultura.

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentó el nuevo portal Descubrir Lomas, una plataforma que invita a explorar y fortalecer la identidad local a través de herramientas para trabajar en las instituciones educativas y compartir con las familias y organizaciones de la comunidad.

“Desde el Gobierno de la Comunidad queremos caminar a par de cada institución y de cada familia para potenciar esa historia extraordinaria que nos une y, sobre todo, construir juntos un futuro mejor”, señaló el Intendente y destacó que “Descubrir Lomas es una herramienta que diseñamos con amor por Lomas para que cada escuela y todos los que sientan curiosidad tengan la posibilidad de acceder de primera mano a todo eso que nos hace únicos”.

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“Desde el Gobierno de la Comunidad queremos caminar a par de cada institución".

De qué se trata Descubrir Lomas

Descubrir Lomas es un programa del Municipio creado en el marco del Camino al Bicentenario de Lomas de Zamora, que impulsa propuestas educativas y culturales orientadas a fortalecer el vínculo entre la escuela, el territorio y la Comunidad.

En articulación con el sistema educativo, el programa promueve aprendizajes situados a partir del reconocimiento de los espacios que las y los estudiantes habitan en su vida cotidiana, fortaleciendo la identidad local y la construcción comunitaria desde la historia, la cultura y los saberes compartidos. A la vez, fortalece la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo, acompañando las trayectorias educativas y la construcción de proyectos de vida en Comunidad.

El programa impulsa instancias de capacitación que acompañan a las y los docentes en el abordaje del territorio como recurso pedagógico. Desarrolla materiales didácticos que recuperan la historia y la cultura del Municipio, con el propósito de enriquecer las prácticas de enseñanza.

Lanzaron Descubrir Lomas
Durante el a&ntilde;o se van a realizar 250 salidas educativas a los barrios, industrias, espacios culturales y a la Reserva Natural Santa Catalina.

Durante el año se van a realizar 250 salidas educativas a los barrios, industrias, espacios culturales y a la Reserva Natural Santa Catalina.

Una plataforma digital y con propuestas en el territorio

La plataforma ya está disponible en descubrir.lomasdezamora.gov.ar y, además, durante el año se van a realizar 250 salidas educativas a los barrios, industrias, espacios culturales y a la Reserva Natural Santa Catalina, con énfasis en la transmisión de la historia local y el descubrimiento de la vida de los íconos culturales y populares, Diego Armando Maradona, Julio Cortázar y Sandro.

Del lanzamiento participaron también la referente en divulgación cultural y educativa Jesica Tritten, la jefa de Gabinete, Sol Tischik, el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato, alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 1 y sus docentes.

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