Lanzaron Descubrir Lomas, un portal que promueve la educación y la cultura.

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentó el nuevo portal Descubrir Lomas , una plataforma que invita a explorar y fortalecer la identidad local a través de herramientas para trabajar en las instituciones educativas y compartir con las familias y organizaciones de la comunidad.

“Desde el Gobierno de la Comunidad queremos caminar a par de cada institución y de cada familia para potenciar esa historia extraordinaria que nos une y, sobre todo, construir juntos un futuro mejor”, señaló el Intendente y destacó que “Descubrir Lomas es una herramienta que diseñamos con amor por Lomas para que cada escuela y todos los que sientan curiosidad tengan la posibilidad de acceder de primera mano a todo eso que nos hace únicos”.

Habló de la gestión. Otermín: "Orgullosos de lo que hicimos y entusiasmados por todo lo que vamos a hacer"

Descubrir Lomas es un programa del Municipio creado en el marco del Camino al Bicentenario de Lomas de Zamora, que impulsa propuestas educativas y culturales orientadas a fortalecer el vínculo entre la escuela, el territorio y la Comunidad.

En articulación con el sistema educativo, el programa promueve aprendizajes situados a partir del reconocimiento de los espacios que las y los estudiantes habitan en su vida cotidiana, fortaleciendo la identidad local y la construcción comunitaria desde la historia, la cultura y los saberes compartidos. A la vez, fortalece la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo, acompañando las trayectorias educativas y la construcción de proyectos de vida en Comunidad.

El programa impulsa instancias de capacitación que acompañan a las y los docentes en el abordaje del territorio como recurso pedagógico. Desarrolla materiales didácticos que recuperan la historia y la cultura del Municipio, con el propósito de enriquecer las prácticas de enseñanza.

Lanzaron Descubrir Lomas Durante el año se van a realizar 250 salidas educativas a los barrios, industrias, espacios culturales y a la Reserva Natural Santa Catalina.

Una plataforma digital y con propuestas en el territorio

La plataforma ya está disponible en descubrir.lomasdezamora.gov.ar y, además, durante el año se van a realizar 250 salidas educativas a los barrios, industrias, espacios culturales y a la Reserva Natural Santa Catalina, con énfasis en la transmisión de la historia local y el descubrimiento de la vida de los íconos culturales y populares, Diego Armando Maradona, Julio Cortázar y Sandro.

Del lanzamiento participaron también la referente en divulgación cultural y educativa Jesica Tritten, la jefa de Gabinete, Sol Tischik, el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato, alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 1 y sus docentes.