El defensor de Lanús José Canale, al Mundial: el mensaje de Gustavo Alfaro

Lanús tendrá su representante en el Mundial 2026 . El defensor José Canale integra la lista de 26 futbolistas de la Selección Paraguay que el entrenador Gustavo Alfaro oficializó para la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá. Un premio para uno de los pilares del equipo de Mauricio Pellegrino.

José Canale será uno de los ocho defensores citados por el DT argentino, junto a otros dos exLanús como Gustavo Gómez (Palmeiras) y Juan José Cáceres (Dinamo Moscú). También figura el delantero Miguel Almirón (Atlanta United).

Orgullo Granate. Todos los futbolistas que llevaron los colores de Lanús a la Copa del Mundo

En las últimas semanas, el nombre del central Granate comenzó a tomar fuerza, ya que era uno de los que peleaba por entrar a la lista. Luego del partido que Lanús venció a Mirassol en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores viajó inmediatamente para sumarse a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, en la ciudad de Ypané, bunker de la Selección Paraguay.

Los restantes jugadores del fútbol argentino en la Albirroja son el arquero Orlando Gill (San Lorenzo); el defensor Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba); el volante Matías Galarza (de regreso a River Plate) y los delanteros Gabriel Ávalos (Independiente) y Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza).

Elogios del DT a José Canale

Después de jugar en su país para Libertad, Nacional y Sol de América, el oriundo de Itauguá llegó al fútbol argentino para su primera experiencia en Newell’s. Luego pasó a Godoy Cruz de Mendoza para, en 2023, sumarse a Lanús, dirigido en ese entonces por Frank Darío Kudelka.

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Gustavo Alfaro, al ser consultado por su decisión de llevarlo al Mundial, explicó que “lo de Canale es una demostración de lucha, de constancia, de no bajar nunca la guardia, de todo lo que le costó hacerse un espacio para llegar al fútbol argentino, tener un muy buen suceso y ganarse a fuerza de corazón y rendimiento esta convocatoria”.

A mediados de 2024, José Canale fue cedido a préstamo a los Gallos Blancos de Querétaro, México. Y, tras finalizar el vínculo volvió a Lanús, donde Mauricio Pellegrino no solo dio el visto bueno para que se quedara, sino que lo transformó en el caudillo de la defensa de un equipo que conquistó América con la obtención de la Copa Sudamericana -en Asunción- y la Recopa Sudamericana -en el mítico Maracaná-.

Clink caja para Lanús

Por la participación de José Canale en el Mundial, la dirigencia de Lanús embolsará alrededor de US$11 mil por día. Ese en el monto que FIFA gira a cada club por ceder futbolistas a la Copa del Mundo.

Si la Selección Paraguay no pasa la fase de grupos, Lanús recibirá un mínimo cercano a los US$250 mil. En caso de avanzar en el certamen se generará un ingreso monetario mayor para los clubes.