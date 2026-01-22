jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
Avances.

Federico Otermín y Gabriel Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas de Zamora

La reconstrucción de Camino de Cintura beneficiará a 4 millones de personas de la ciudad y de los distritos vecinos. Federico Otermín destacó su importancia.

Federico Otermín y Gabriel Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas de Zamora.

Federico Otermín y Gabriel Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas de Zamora.

“En este miércoles de enero, bajo un solazo, vinimos a ver esta obra histórica del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, muy esperada por los vecinos. Sabíamos que esta vía de conectividad por la que circulan a diario 4 millones de personas no estaba en buenas condiciones, por eso como Intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, le quiero agradecer al Gobernador Axel Kicillof y a Kato (Gabriel Katopodis) como brazo ejecutor por esta inversión tan importante para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial”, destacó Otermín.

Lee además
El intendente Federico Otermín recibió al gobernador para supervisar la obra de la secundaria del Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza en Santa Catalina. 
Inversión.

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo
Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos. 
Segunda edición.

Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos
Otermín y Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas
Federico Oterm&iacute;n y Gabriel Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas de Zamora.

Federico Otermín y Gabriel Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas de Zamora.

Federico Otermín destacó la obra

Los trabajos comprenden la ampliación de la capacidad vehicular, nuevas dársenas de transporte público para ordenar el tránsito, iluminación LED, nuevos desagües hidráulicos y renovación completa de la señalización.

En este sentido, Katopodis detalló: “Estamos ampliando, iluminando y repavimentando toda la traza para que éste sea un corredor vial seguro y en condiciones. Queremos que los vecinos, vecinas y comerciantes sepan que hacemos un gran esfuerzo para que puedan tener un futuro mejor”.

Otermín y Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas
"Le quiero agradecer al Gobernador Axel Kicillof y a Kato (Gabriel Katopodis) como brazo ejecutor por esta inversi&oacute;n tan importante para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial&rdquo;, destac&oacute; Oterm&iacute;n.

"Le quiero agradecer al Gobernador Axel Kicillof y a Kato (Gabriel Katopodis) como brazo ejecutor por esta inversión tan importante para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial”, destacó Otermín.

“Mientras a nivel nacional se paralizó toda la obra pública, en la Provincia se están realizando proyectos fundamentales para cuidar y mejorar la vida de la comunidad”, concluyó el Intendente de Lomas de Zamora.

Temas
Seguí leyendo

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo

Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos

Otermín y el Obispo Lugones inauguraron el Boulevard Papa Francisco

Otermín presentó Gobierno de la Comunidad en Verano desde Albertina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un gato internado tras haber recibido disparos.
Miedo.

Alerta en Banfield: denuncian que un vecino les dispara a las mascotas con un rifle

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sarah Borrell tuvo un romance con Luciano Castro. 
Un bajón.

La joven danesa que tuvo un romance con Luciano Castro perdió su trabajo