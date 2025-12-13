sábado 13 de diciembre de 2025
Escribinos
13 de diciembre de 2025
Segunda edición.

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora junto a más de 5 mil vecinos

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó la segunda edición del Congreso de la Comunidad, junto a más de 5 mil vecinos.

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos.&nbsp;

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos. 

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó el Congreso de la Comunidad junto a más de 5 mil vecinos que participaron de las diferentes comisiones. Estuvo acompañado la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, además de representantes de las diferentes áreas de gestión.

“El Congreso es, por segundo año, un espacio sagrado, porque lo planteamos como un acto de resistencia contra el individualismo. Aunque esté todo difícil, vinimos acá porque queremos que haya un futuro mejor”, especificó.

Lee además
Federico Otermín, Diego Molea y Fernanda Vázquez anunciaron el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas junto a la UNLZ.
Puesta en marcha

Federico Otermín anunció el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas junto a la UNLZ
El intendente Federico Otermín recibió el apoyo de los militantes y vecinos. 
Apoyo.

Federico Otermín celebró el Día de la Militancia en Lomas con un mensaje de Cristina
Federico Otermín en el Congreso de la Comunidad (3)
Federico Oterm&iacute;n encabez&oacute; el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a m&aacute;s de 5 mil vecinos.&nbsp;

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos.

La Agenda de Gestión 2026 de Lomas de Zamora

Con las propuestas de las 17 áreas de trabajo - Adultos mayores, Ambiente, Comunidades migrantes, Cultura, Deportes, Discapacidad y accesibilidad, Educación, Juventud, Mujeres, géneros y diversidad, Participación de la comunidad, Políticas sociales y DDHH, Producción y comercio, Salud, Seguridad y Justicia, Clubes de barrio y Asociaciones civiles, Culto y comunidades de fe, Tierras, Hábitat y Urbanismo - se va a construir la Agenda de Gestión 2026.

“Vivimos en una época que nos empuja a encerrarnos. A mirar la pantalla de nuestro teléfono y olvidar al que tenemos al lado. Sin embargo, muchísimos lomenses este sábado hicieron lo contrario y derrotaron al algoritmo”, añadió el Jefe Comunal y señaló: “Quiero pedirles que nos miremos a los ojos en Comunidad, como en la Antigua Grecia en la que muchos vieron que la plenitud humana sólo era posible de alcanzar en la Polis, en el espacio público, en el Ágora.

Federico Otermín en el Congreso de la Comunidad (2)
Federico Oterm&iacute;n encabez&oacute; el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a m&aacute;s de 5 mil vecinos.&nbsp;

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos.

Hoy, en Lomas, recreamos esa Ágora. Este Congreso de la Comunidad es nuestra plaza pública. Juntos reivindicamos la política en su sentido más noble y antiguo: como la herramienta para transformar la realidad a través de la palabra y el acuerdo. En Paz. Sin violencia”.

“Estamos construyendo un modelo híbrido: la calidez y la empatía de la militancia barrial, potenciada por la eficiencia y la velocidad de la inteligencia artificial. Eso es modernizar el Estado. En definitiva, estamos uniendo las puntas de la historia. Vamos a seguir construyendo, con la memoria en nuestras raíces y la mirada en el futuro, una tierra solidaria, la tierra de las Lomas de Zamora”, concluyó el intendete de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Temas
Seguí leyendo

Federico Otermín anunció el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas junto a la UNLZ

Federico Otermín celebró el Día de la Militancia en Lomas con un mensaje de Cristina

Federico Otermín: "Los clubes de barrio son fundamentales para la comunidad"

Las zonas de Lomas, Banfield y Temperley en las que habrá cortes de agua

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Turner dejó un legado muy importante en Lomas de Zamora.
Memoria.

Nuevos homenajes a Pedro Pablo Turner, el intendente de Lomas desaparecido

Las más leídas

Te Puede Interesar

Canticuénticos y La Delio Valdez, juntos.  video
Dale play.

Canticuénticos y La Delio Valdez, juntos en "Cumbia del Monstruo"