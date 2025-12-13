Por qué están distanciadas Juana Repetto y su mamá, Reina Reech

La actriz Juana Repetto decidió ponerle fin a las especulaciones y contó cuál es la verdadera razón por la que no se la vio junto a su mamá, Reina Reech, en un momento tan sensible como el reposo por su tercer embarazo, mientras, además, atraviesa por una reciente separación de Sebastián Graviotto.

La actriz respondió preguntas en Instagram, donde muchos de sus seguidores le consultaron por la ausencia de su madre en este proceso y fue allí cuando decidió explicarlo con total honestidad.

“Me venían preguntando si estábamos peleadas y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar, porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados”, comenzó diciendo la hija de Nicolás Repetto.

Según aclaró, lejos de existir una interna familiar, la distancia se debió a un problema de salud que atravesó Reina Reech. “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo”, reveló Juana, desestimando cualquier versión de conflicto.

Todo mal entre Juana Repetto y su mamá

Mientras Juana Repetto debía permanecer en reposo por indicación médica, su mamá estaba transitando la recuperación de una cirugía de reemplazo de cadera. Aun así, la actriz destacó el esfuerzo de Reina por acompañarla apenas tuvo la posibilidad: “Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remís y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”.

Para que no quedaran dudas, Juana también agregó un mensaje en el video que compartió en sus redes, donde precisó: “Mi madre está regia y nosotras estamos fantástico. Se hizo una cirugía de reemplazo de cadera dos semanas antes de mi reposo, entonces estábamos las dos que no podíamos salir y por eso no nos vieron juntas como por un mes”.