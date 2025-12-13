sábado 13 de diciembre de 2025
Escribinos
13 de diciembre de 2025
La verdad.

Por qué están distanciadas Juana Repetto y su mamá, Reina Reech

Juana Repetto y se refirió a su vínculo actual con su mamá, Reina Reech, en una serie de preguntas que respondió a sus fans en Instagram.

Todo mal entre Juana Repetto y su mamá.&nbsp;

Todo mal entre Juana Repetto y su mamá. 

La actriz respondió preguntas en Instagram, donde muchos de sus seguidores le consultaron por la ausencia de su madre en este proceso y fue allí cuando decidió explicarlo con total honestidad.

Lee además
Fiorito, revolucionada con la visita de las hermanas Xipolitakis.
Gran gesto.

Las hermanas Xipolitakis visitaron Fiorito y repartieron donaciones como parte de un videoclip
La China Suárez y L-Gante. 
¿Qué onda?

Qué dijo L-Gante de la "relación secreta" con La China Suárez

“Me venían preguntando si estábamos peleadas y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar, porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados”, comenzó diciendo la hija de Nicolás Repetto.

image
Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Según aclaró, lejos de existir una interna familiar, la distancia se debió a un problema de salud que atravesó Reina Reech. “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo”, reveló Juana, desestimando cualquier versión de conflicto.

Todo mal entre Juana Repetto y su mamá

Mientras Juana Repetto debía permanecer en reposo por indicación médica, su mamá estaba transitando la recuperación de una cirugía de reemplazo de cadera. Aun así, la actriz destacó el esfuerzo de Reina por acompañarla apenas tuvo la posibilidad: “Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remís y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”.

Para que no quedaran dudas, Juana también agregó un mensaje en el video que compartió en sus redes, donde precisó: “Mi madre está regia y nosotras estamos fantástico. Se hizo una cirugía de reemplazo de cadera dos semanas antes de mi reposo, entonces estábamos las dos que no podíamos salir y por eso no nos vieron juntas como por un mes”.

Temas
Seguí leyendo

Las hermanas Xipolitakis visitaron Fiorito y repartieron donaciones como parte de un videoclip

Qué dijo L-Gante de la "relación secreta" con La China Suárez

El insólito error de Wanda Nara con un dicho popular en MasterChef Celebrity

Canticuénticos y La Delio Valdez, juntos en "Cumbia del Monstruo"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Falleció Héctor Alterio a los 96 años. 
Tristeza.

Falleció el reconocido actor de cine Héctor Alterio a los 96 años

Las más leídas

Te Puede Interesar

Canticuénticos y La Delio Valdez, juntos.  video
Dale play.

Canticuénticos y La Delio Valdez, juntos en "Cumbia del Monstruo"