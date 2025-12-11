El insólito error de Wanda Nara con un dicho popular en MasterChef Celebrity

Wanda Nara protagonizó un insólito y desopilante momento en MasterChef Celebrity al confundirse al recitar un popular dicho. Su equivocación generó un divertido momento y los participantes estallaron en risa y luego su desliz fue un furor en las redes sociales.

El jocoso momento ocurrió cuando Sofi Martínez presentó su “Shakshuka”, una preparación oriental a base de huevos, a los chefs de MasterChef Celebrity .

Previo a defender su plato, Wanda Nara la interrumpió para hacerle una “adivinanza” a Donato De Santis : “Tengo una adivinanza para vos. ¿Quién fue primero? ¿El pollo o la gallina?”, quiso saber.

El blooper de Wanda Nara en #MasterChefCelebrity Que fue primero el pollo o la gallina ? pic.twitter.com/9IfyWhwFQq

“Yo lo conozco distinto, ¿eh?”, reaccionó con humor Sofi Martínez en su entrevista personal. “¿El huevo y la gallina…? El huevo”, contestó el chef sin entender la pregunta la conductora del ciclo de Telefe.

Fue allí cuando el resto de los participantes estallaron en risas, mientras la conductora del certamen se tapaba la cara al darse cuenta de su terrible error.

Una vez concluido el momento, el jurado le dio su respectiva devolución a la participante, quienes resolvieron que el plato de Sofi Martínez fue lo suficiente para salvarla de la competencia y avanzar al siguiente paso. La eliminada de la noche resultó ser Eugenia Tobal.

image Wanda Nara y su torta de cumpleaños.

La original torta que recibió Wanda Nara por su cumpleen MasterChef Celebrity

Wanda Nara celebró su cumpleaños número 39 el miércoles, rodeada de su familia, seres queridos y el equipo de producción de MasterChef Celebrity.

Desde temprano, la conductora fue recibiendo regalos y felicitaciones de parte de distintos allegados, lo cual fue compartiendo en sus redes sociales.

Wanda pasó gran parte de su día trabajando en el estudio de grabación de MasterChef Celebrity, para cumplir con el calendario de programas del reality que promete estar al aire hasta el mes de febrero.

En una de sus tantas historias, presumió una gran torta color rosa, con forma de corazón y una Hello Kitty en el medio.