El acuerdo Wanda Nara y Mauro Icardi para pasar las Fiestas con sus hijas

Un nuevo capítulo se suma en la batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, aunque esta vez se trata de un acuerdo positivo entre ambas partes con respecto a donde pasaran sus hijas las próximas Fiestas de Navidad y de Año Nuevo.

Según informó el periodista Guido Záffora en DDM, en América TV, las pequeñas Francesca e Isabella pasarían el 24 y 25 de diciembre junto a su mamá en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay.

Mientras que el 31 de diciembre y el 1° de enero las dos niñas estarían junto a Mauro Icardi. De todos modos, el destino donde ocurrirá tal encuentro aún está por definirse y puede ser motivo de un nuevo conflicto.

La abogada del futbolista del Galatasaray de Turquía, Elba Marcovecchio , comentó que antes de definir un “país neutral”, aunque primero necesitan la autorización de solicitud de viaje de su club. En la misma línea, se descartó la posibilidad de que el encuentro ocurra en Turquía o en la Argentina.

Mientras tanto, Wanda Nara planea pasar las fiestas de Fin de Año en su mansión de Juan Ignacio, dentro del barrio privado La Bonita, una vez finalizado su compromiso laboral con las grabaciones de MasterChef Celebrity, en la pantalla de Telefe.

Mauro Icardi se podría encontrar con Wanda Nara en Punta del Este.

¿Qué "país neutral" podría elegir Mauro Icardi para pasar las Fiestas?

Debido a que la Argentina y Turquía fueron descartados como los posibles países para Año Nuevo con sus dos hijas, se especula que uno de los destinos elegidos por el futbolista podría ser Italia, lugar de nacimiento de las niñas, o España, por su reciente asistencia en los últimos meses.

También cabe la posibilidad de que el futbolista viaje directamente a Punta del Este, un lugar elegido por los ricos y famosos argentinos, donde también estará vacacionando su ex pareja, Wanda Nara.