Cultura en las Plazas vuelve a Lomas de Zamora: un evento lleno de música, lectura, danza y ferias

Cultura en las Plazas , un ciclo organizado por el Municipio de Lomas de Zamora , invita a los vecinos a disfrutar de diversas actividades gratuitas al aire libre: el evento se hará en Turdera el próximo domingo 7 de diciembre , con entrada libre y gratuita.

La jornada, que se trata de la segunda edición, comenzará a partir de las 16 en la Plaza San Martín, espacio público situado en la intersección de las calles Suipacha y Zapiola, y se extenderá hasta aproximadamente las 19.30.

Durante el transcurso de la tarde se presentarán artistas en vivo como Juan Pablo Merlo, León García, Tobi Zarco, Alfredo Lafuente Banda, Proyecto 25 e Ignacio Mzzocchi (Sombras Chinas). Por su parte, también habrá momento para la danza de la mano de Andrea Tamagnone (folklore argentino) y cumbias colombianas.

Por otra parte, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de lectura y narración con Lomas Lee en Comunidad, mientras que las infancias podrán aprovechar la presencia de una biblioteca móvil.

El vecino de Turdera, Federico Guerra, será uno de los participantes del espacio de lectura y recitará ante el público una carta apócrifa de su autoría que fue publicada en un libro de cartas de amor históricas, el cual fue editado hace unos años por la UniTE (Universidad para la Tercera Edad, programa gratuito destinado a los adultos mayores de 60 años dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora).

“La historia está centrada en un inmigrante italiano que viene a vivir a Turdera a principios del siglo XX. Lo imagino como una persona con ganas de construir una de esas primeras casas de lo que en ese momento era una villa y le cuenta, a través de una carta, todos los acontecimientos a su amada, que queda en Italia”, adelantó Guerra sobre su aporte, invitando a los vecinos a asistir al encuentro.

Como si eso fuera poco, habrá a disposición una feria de editoriales con librerías y autores locales (a cargo de Literatura en la Comunidad), una feria de artesanos provenientes de Turdera, espacios participativos y educativos (junto al colectivo Lomas Ciencia y Ambiente Lomas) y un Círculo de Lecturas (con Literatura al Aire Libre).

La entrada es libre y gratuita para los vecinos de Lomas y otros distritos aledaños.

“Varias áreas del Municipio se reúnen para darle a los vecinos una jornada cultural muy rica. Ojalá que muchos vecinos nos acompañen en el evento”, acotó Pablo Pallas, a cargo de Literatura en la Comunidad.

Con música, lectura, danza, ferias y propuestas para todas las edades, la segunda edición de Cultura en las Plazas promete una tarde llena de arte y encuentro. La invitación está disponible, a la espera de que los vecinos disfruten de un espacio pensado para compartir, descubrir talentos locales y fortalecer los lazos culturales del barrio.