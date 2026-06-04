Comenzó el juicio por el crimen de Carlos Coronel, el motoquero de Banfield asesinado en Ruta 3

El Tribunal en lo Criminal 4 de La Matanza comenzó el pasado martes el juicio por el rimen de Carlos Coronel , el motoquero asesinado en la Ruta Nacional 3, a la altura de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, durante un intento de robo ocurrido el 16 de septiembre del 2023.

Según pudo averiguar La Unión , tres integrantes de una banda de motochorros identificados como Gabriel Gómez , Alexis Natale y Nicolás Tejeda interceptaron a la víctima Coronel para apoderarse de su vehículo. Así lo reconstruyó la Justicia.

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De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los presuntos motochorros habrían disparado al menos una vez contra Coronel con la intención de matarlo y facilitar el robo. El proyectil impactó en la zona torácica y le provocó heridas mortales. Tras el ataque, los sospechosos escaparon del lugar llevándose la motocicleta.

Los tres hombres enfrentan cargos por "homicidio calificado criminis causa, robo calificado en poblado y en banda y robo agravado por el uso de armas".

Carlos Coronel Carlos Coronel fue asesinado por motochorros.

Quién era Carlos Coronel

Carlos Coronel era un vecino de Banfield. Tenía 45 años, era padre de tres hijos, abuelo de tres nietos y trabajaba en el área de seguridad de valores de la empresa Prosegur.

Apasionado por las motocicletas, integraba el grupo de motoqueros "Celtas del Sur", con quienes realizaba viajes solidarios y recorridas por distintas localidades del interior bonaerense.

El día del crimen se dirigía a una reunión en Merlo junto a otros motociclistas cuando fue sorprendido por delincuentes mientras aguardaba el cambio de semáforo. Según la investigación, uno de los atacantes le disparó por la espalda a quemarropa para robarle la moto.