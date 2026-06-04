Netflix presenta un documental sobre Diego Maradona en el Napoli

Netflix sumó a su catálogo el documental "Diego Maradona", que fue dirigido por Asif Kapadia y estrenado en 2019 en otras plataformas. Esta película sobre el ex DT de la Selección Argentina vuelve a estar disponible en la previa del arranque del Mundial 2026.

Este proyecto busca contar cómo fue la consagración de Diego Maradona en el Napoli a partir a distintas escenas que reconstruyen su vida y carrera. La obra audiovisual hace un foco milimétrico en los años ochenta, etapa que marcó la consagración absoluta del ídolo en el club del sur de Italia.

A través de ese viaje temporal, el documental reconstruye el ascenso vertiginoso del “10” hacia la gloria europea, transformándolo en un auténtico mito viviente para toda una ciudad, mientras explora en paralelo las complejas presiones y los desafíos personales que debió afrontar a raíz de una fama de proporciones inéditas.

Para lograr este nivel de detalle, el director y su equipo de producción llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de investigación que implicó revisar y editar más de quinientas horas de imágenes, muchas de ellas inéditas, complementadas con testimonios exclusivos y un valioso archivo histórico que expone la dualidad entre el hombre y la leyenda del fútbol mundial.

image Netflix presenta un documental de Diego Maradona.

Si bien la película tuvo su estreno original en cines y otras plataformas durante 2019, esta llegada al gigante del streaming masificará de forma definitiva un retrato que los especialistas consideran como uno de los más profundos, honestos y completos que se hayan realizado sobre el deportista argentino.