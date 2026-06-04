jueves 04 de junio de 2026
Escribinos
4 de junio de 2026
Prendé la tele.

Netflix presenta un documental sobre Diego Maradona en el Napoli

El documental de Netflix muestra la intimidad de la consagración de Diego Maradona en el Napoli y cómo enfrentó la fama en Italia.

Diego Maradona en el Napoli.&nbsp;

Diego Maradona en el Napoli. 

Este proyecto busca contar cómo fue la consagración de Diego Maradona en el Napoli a partir a distintas escenas que reconstruyen su vida y carrera. La obra audiovisual hace un foco milimétrico en los años ochenta, etapa que marcó la consagración absoluta del ídolo en el club del sur de Italia.

Lee además
El Diego, inmortalizado en las calles de San José.
Eterno.

El Diego nos une: los nuevos murales que homenajean a Maradona en San José
Diego Luna en la nueva película de Netflix. 
Luz, cámara, acción.

Netflix estrena "México 86", la historia más oscura detrás del Mundial

Embed

Un temporal por los días de Diego Maradona en el Napoli

A través de ese viaje temporal, el documental reconstruye el ascenso vertiginoso del “10” hacia la gloria europea, transformándolo en un auténtico mito viviente para toda una ciudad, mientras explora en paralelo las complejas presiones y los desafíos personales que debió afrontar a raíz de una fama de proporciones inéditas.

Para lograr este nivel de detalle, el director y su equipo de producción llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de investigación que implicó revisar y editar más de quinientas horas de imágenes, muchas de ellas inéditas, complementadas con testimonios exclusivos y un valioso archivo histórico que expone la dualidad entre el hombre y la leyenda del fútbol mundial.

image
Netflix presenta un documental de Diego Maradona.

Netflix presenta un documental de Diego Maradona.

Si bien la película tuvo su estreno original en cines y otras plataformas durante 2019, esta llegada al gigante del streaming masificará de forma definitiva un retrato que los especialistas consideran como uno de los más profundos, honestos y completos que se hayan realizado sobre el deportista argentino.

Temas
Seguí leyendo

El Diego nos une: los nuevos murales que homenajean a Maradona en San José

Netflix estrena "México 86", la historia más oscura detrás del Mundial

Cómo será la nueva película de Netflix con Robert De Niro

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la nueva película escrita por Tarantino

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El recordado cruce de Diego Maradona y José Sanfilippo.  video
Va de retro.

El cruce de Diego Maradona y José Sanfilippo en el Equipo de Primera: "Lástima a nadie, maestro"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lucas Baldunciel firmó en Brown de Adrogué.
Firmó el Chucky.

Brown de Adrogué presentó a Baldunciel como refuerzo