Fans de Rosalía venden sus entradas tras su polémico posteo sobre la Selección Argentina

A muy pocos días de desembarcar en Buenos Aires para presentar su nuevo álbum Lux, Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia con el público argentino por un posteo irónico sobre las Selección Argentina tras la final perdida en el Mundial 2026 con España. Incluso, muchos quieren vender las entradas.

Rosalía tiene previstas cuatro funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 1°, 2, 4 y 6 de agosto. Las últimas dos fechas fueron agregadas luego de la fuerte demanda que tuvieron los primeros conciertos anunciados.

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El Movistar Arena respondió que la devolución solo se acepta dentro de un plazo determinado y ofreció transferir los tickets a otra persona.

La artista española desató la furia de sus fans locales tras compartir un contenido en sus redes sociales que fue tomado como una burla directa hacia la Selección Argentina.

El conflicto escaló en X luego de que Rosalía reposteara en su cuenta de TikTok un clip de Mía Khalifa, actriz del cine para adultos, celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. Luego borró la publicación y este miércoles pidió disculpas en las rede sociales.

La reacción de los fans no se hizo esperar. Lo que prometía ser una fiesta total para los conciertos agendados en el Movistar Arena se transformó en un contundente repudio que ya impacta en la venta de tickets.

Rosalía se transformó en foco de críticas en las redes sociales luego de compartir un video de Mia Khalifa en contra de la Selección Argentina



En el mismo, la influencer utiliza la canción "La Perla" para hacer alusión a la Scaloneta y celebrar la victoria de España en el… pic.twitter.com/Sbm6PxwtVz — Telefe Noticias (@telefenoticias) July 21, 2026

Decenas de usuarios comenzaron a ofrecer sus ubicaciones de forma particular. “Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina”, escribió uno de los fans.

Otros seguidores fueron más drásticos y solicitaron el reembolso formal. “Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, lanzó otro internauta. Por el momento, la productora no habilitó un canal de devolución oficial ni modificó el cronograma de la gira. Las reventas se están gestionando de manera privada entre usuarios.

Por su parte rosalía pidió perdón con una escueta story. “Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, expresó la cantante en sus historias de Instagram junto a unos emojis de llanto y la bandera argentina de fondo.