miércoles 22 de julio de 2026
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22 de julio de 2026
Transporte.

Dos colectivos que circulan por Lomas de Zamora cambian el recorrido por obras

La empresa Yitos S.A. anunció el nuevo trayecto de los colectivos. Habrá desvíos por los trabajos que realiza el Municipio.

La línea 544, una de las afectadas.
La línea 544, una de las afectadas.

La medida afectará a los pasajeros de las líneas 544 y 561, ambas gestionadas por la empresa Yitos SA. Los cambios ya están vigentes y se mantendrán por varios días, hasta que los trabajos en las calles finalicen.

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La empresa informó cómo serán los nuevos recorridos y pidió a los usuarios que presten atención a las modificaciones a la hora de viajar, ya que los cambios aplican tanto para la ida como para la vuelta.

Dos colectivos que circulan por Lomas cambian su recorrido por obras.

Dos colectivos que circulan por Lomas cambian su recorrido por obras.

Los nuevos recorridos de los colectivos

Por un lado, la línea 544 ramales P y L tendrán un nuevo trayecto en la zona de Ingeniero Budge. El colectivo circulará por las calles Newton, Cañuelas, Iparraguirre y Escobar, rodeando el área donde se desarrollan las obras.

Por su parte, en la línea 561, habrá un desvío en la localidad de Llavallol. Las unidades se trasladarán por las calles Melber, Wright, Mercedes y General Frías.

“Para mejorar tu viaje, tomá nota del desvío”, insistieron desde Yitos SA. Este esquema se mantendrá por algunos días, ya que las obras incluyeron el uso de maquinaria pesada y el corte total de algunas calles.

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