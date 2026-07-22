Dos colectivos que circulan por Lomas de Zamora cambian el recorrido por obras

Dos líneas de colectivos que circulan por Lomas de Zamora tendrán cambios en sus recorridos debido a distintas obras que está llevando adelante el Municipio.

La medida afectará a los pasajeros de las líneas 544 y 561 , ambas gestionadas por la empresa Yitos SA . Los cambios ya están vigentes y se mantendrán por varios días, hasta que los trabajos en las calles finalicen.

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La empresa informó cómo serán los nuevos recorridos y pidió a los usuarios que presten atención a las modificaciones a la hora de viajar, ya que los cambios aplican tanto para la ida como para la vuelta.

Por un lado, la línea 544 ramales P y L tendrán un nuevo trayecto en la zona de Ingeniero Budge . El colectivo circulará por las calles Newton, Cañuelas, Iparraguirre y Escobar , rodeando el área donde se desarrollan las obras.

Por su parte, en la línea 561, habrá un desvío en la localidad de Llavallol. Las unidades se trasladarán por las calles Melber, Wright, Mercedes y General Frías.

“Para mejorar tu viaje, tomá nota del desvío”, insistieron desde Yitos SA. Este esquema se mantendrá por algunos días, ya que las obras incluyeron el uso de maquinaria pesada y el corte total de algunas calles.