Quedó detenido por "homicidio" el colectivero que atropelló y mató a un delincuente tras un robo en Fiorito

La causa está en manos de la UFI 7 de Lomas de Zamora.

El colectivero acusado de atropellar y matar a un delincuente en Villa Fiorito quedó detenido tras negarse a declarar , al considerar la fiscalía que realizó una maniobra intencional para provocar el deceso del ladrón que acababa de robarle sus pertenencias.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que el Nicolás Espejo , fiscal de la UFI 7 de Lomas de Zamora , descartó que el hecho se haya tratado de un accidente e imputó al chofer de la línea 271 por el delito de "homicidio simple"

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Según confirmaron a este medio, para el funcionario judicial del caso existen elementos suficientes para sostener que el conductor actuó de manera deliberada cuando embistió al ladrón, quien ya se encontraba escapando tras haber consumado el robo.

En un primer momento, el fiscal había ordenado preservar la escena y reunir testimonios antes de definir la situación procesal del chofer. Sin embargo, una vez incorporadas las declaraciones de los testigos y el resto de las pruebas, concluyó que la maniobra no fue accidental.

El dramático hecho ocurrió en Villa Fiorito.

Robo y muerte en Fiorito

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el martes pasado, cuando un joven delincuente robó las pertencias del colectivero. Tras cometer el robo, descendió de la unidad e intentó escapar corriendo.

Varios testigos aseguraron que, en ese momento, el conductor aceleró la marcha y lo atropelló, arrastrándolo varios metros hasta la esquina de Murature e Islandia, donde el delincuente murió prácticamente en el acto.

Fuentes oficiales consultadas por La Unión confirmaron que el delincuente fallecido era un reincidente, con varios antecedentes penales y una condena previa cumplida en prisión. Sin embargo, ese historial no modifica la investigación sobre la actuación del colectivero, cuyo accionar será analizado exclusivamente en función de las circunstancias del hecho.