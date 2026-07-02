Cuántas fechas recibieron los expulsados de Los Andes en Puerto Madryn

Daniel Zamora expulsó dos jugadores de Los Andes. An

Los Andes arrancó la preparación del encuentro ante Almirante Brown sabiendo que no iba a contar con Mauricio Asenjo y Peter Grance, pero con la incertidumbre de no saber cuántas fechas iban a recibir por las rojas que recibieron ante Deportivo Madryn en el cierre de la rueda inicial de la Primera Nacional.

Esa duda quedó despejada con el último boletín del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se detalló la sanción para ambos futbolistas del Milrayitas. Y eso trajo algo de tranquilidad en el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Lemos, ya que apenas tanto Asenjo como Grance recibieron una fecha de suspensión y están en condiciones de reaparecer en el duelo ante Ciudad de Bolívar.

Más allá que el castigo no haya sido desmedido, Los Andes tendrá dos bajas sensibles en el encuentro del sábado ante el Mirasol (desde las 15.30) y es un problema para el DT de cara a lo que viene.

Asenjo, que recibió dos amarillas antes de los 15 minutos en la derrota por 2 a 1 ante Deportivo Madryn, tuvo la sanción que se impone por la doble amonestación, mientras que Grance sí la sacó barata tras agredir a un asistente del cuerpo técnico rival, quien se negó darle la pelota cuando el partido estaban 1-2 en contra de Los Andes.

Los candidatos que tiene Los Andes para reemplazar a Grance y Asenjo Las principales opciones que maneja el entrenador para reemplazar a estos dos futbolistas son Nazareno Fernández Colombo y Camilo Viganoni, ya recuperado de una lesión que lo tuvo más de un mes afuera de las canchas. Fernández Colombo se perfila como el reemplazante de Peter Grace y de concretarse esta posibilidad disputaría su tercer partido como titular en el año, mientras que Viganoni es la principal opción para jugar en lugar de Asenjo. El chico formado en Tigre y con pasado en Talleres de Escalada suma un gol en la temporada y fue el que reemplazó al ex Banfield cuando no pudo jugar ante Colón por haber llegado al límite de amarillas.

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