domingo 21 de junio de 2026
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21 de junio de 2026
Exigente examen.

Los Andes cortó su invicto en un partido accidentado

Deportivo Madryn le ganó por 2-1 a Los Andes. Ortiz marcó la apertura, pero la roja a Asenjo fue clave. Villarreal erró un penal y también fue expulsado Grance.

Valdez Chamorro levantó en el segundo tiempo.

Valdez Chamorro levantó en el segundo tiempo.

Valdez Chamorro levantó en el segundo tiempo.

Valdez Chamorro levantó en el segundo tiempo.

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Final del partido

Los Andes perdió con Deportivo Madryn por 2-1. Erró un penal y sufrió dos expulsiones. Estuvo 11 fechas sin perder.

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Otro intento del Milrayitas

Tomás Díaz le pegó de afuera, se fue ancha sobre la derecha.

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Los Andes se queda con nueve

Expulsado Peter Grance por agredir a un colaborador local.

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Se salvó el local

Camilo Viganoni probó cruzado, la pelota salió cerca del palo. Clarísima.

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Floja definición de Julián Navas

El lateral de Los Andes llegó con espacios, pero la terminó mal.

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Los Andes lo va a buscar

Intento desde afuera de Facundo Villarreal que exigió a Yair Bonnín.

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Comenzó el segundo tiempo

Los Andes, perdiendo y con uno menos, va por la heroica en Puerto Madryn.

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Final del primer tiempo

Pasó de todo. Gana Deportivo Madryn 2-1 sobre Los Andes. Goles, penales y un expulsado.

Equipo
Los 11 de Los Andes.

Los 11 de Los Andes.

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Cerca la visita del empate

Apareció Alex Valdez Chamorro con un tiro cruzado que arañó el arquero.

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Atajó Yair Bonnín

Anunciado remate de Villarreal que el “1” rechazó sobre su izquierda.

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Penal para Los Andes

Encaró Facundo Villarreal, que fue derribado por el arquero.

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¡¡¡GOL DE DEPORTIVO MADRYN!!!

A los 33 minutos. El propio Melli se hizo cargo del remate que metió en ángulo derecho. Gana el local 2-1.

Penal local
Marcelo Meli marc&oacute; de penal.

Marcelo Meli marcó de penal.

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Penal para Deportivo Madryn

Error en la salida de Daniel Franco que empujó a Marcelo Meli en el área.

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¡¡¡GOL DE DEPORTIVO MADRYN!!!

A los 22 minutos. Centro de Facundo Giacopuzzi y cabezazo de pique de diego Martínez que dejó sin reacción a Sebastián López.

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Expulsado Mauricio Asenjo

Dos minutos después del gol, el delantero de Los Andes, que tenía amarilla, vio la tarjeta roja por agresión.

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¡¡¡GOLAZO DE LOS ANDES!!!

A los seis minutos. Tremendo derechazo de Sergio Ortiz que, ayudado por el viento, venció el vuelo del arquero y se clavó en el ángulo.

gol de Los Andes
Sergio Ortiz la clav&oacute; en el &aacute;ngulo.

Sergio Ortiz la clavó en el ángulo.

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Comenzó el partido

Después de la victoria ante Mitre en Santiago del Estero, Los Andes visita a Deportivo Madryn en el cierre de la primera rueda de la Primera Nacional, con la ilusión de sumar el primer triunfo de su historia el sur de Argentina.

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Formaciones de Dep. Madryn vs. Los Andes

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez y Diego Martínez; Marcelo Meli y Federico Recalde; Gabriel Gudiño, Nazareno Solis y Camilo Machado; Luis Silba. DT: Luis García.

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Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

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Hora: 15. Árbitro: Daniel Zamora. Estadio: Abel Sastre.

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