Los Andes cortó su invicto en un partido accidentado

Final del partido
Los Andes perdió con Deportivo Madryn por 2-1. Erró un penal y sufrió dos expulsiones. Estuvo 11 fechas sin perder.
Otro intento del Milrayitas
Tomás Díaz le pegó de afuera, se fue ancha sobre la derecha.
Los Andes se queda con nueve
Expulsado Peter Grance por agredir a un colaborador local.
Se salvó el local
Camilo Viganoni probó cruzado, la pelota salió cerca del palo. Clarísima.
Floja definición de Julián Navas
El lateral de Los Andes llegó con espacios, pero la terminó mal.
Los Andes lo va a buscar
Intento desde afuera de Facundo Villarreal que exigió a Yair Bonnín.
Comenzó el segundo tiempo
Los Andes, perdiendo y con uno menos, va por la heroica en Puerto Madryn.
Final del primer tiempo
Pasó de todo. Gana Deportivo Madryn 2-1 sobre Los Andes. Goles, penales y un expulsado.
Los 11 de Los Andes.
Cerca la visita del empate
Apareció Alex Valdez Chamorro con un tiro cruzado que arañó el arquero.
Atajó Yair Bonnín
Anunciado remate de Villarreal que el “1” rechazó sobre su izquierda.
Penal para Los Andes
Encaró Facundo Villarreal, que fue derribado por el arquero.
¡¡¡GOL DE DEPORTIVO MADRYN!!!
A los 33 minutos. El propio Melli se hizo cargo del remate que metió en ángulo derecho. Gana el local 2-1.
Marcelo Meli marcó de penal.
Penal para Deportivo Madryn
Error en la salida de Daniel Franco que empujó a Marcelo Meli en el área.
¡¡¡GOL DE DEPORTIVO MADRYN!!!
A los 22 minutos. Centro de Facundo Giacopuzzi y cabezazo de pique de diego Martínez que dejó sin reacción a Sebastián López.
Expulsado Mauricio Asenjo
Dos minutos después del gol, el delantero de Los Andes, que tenía amarilla, vio la tarjeta roja por agresión.
¡¡¡GOLAZO DE LOS ANDES!!!
A los seis minutos. Tremendo derechazo de Sergio Ortiz que, ayudado por el viento, venció el vuelo del arquero y se clavó en el ángulo.
Sergio Ortiz la clavó en el ángulo.
Comenzó el partido
Después de la victoria ante Mitre en Santiago del Estero, Los Andes visita a Deportivo Madryn en el cierre de la primera rueda de la Primera Nacional, con la ilusión de sumar el primer triunfo de su historia el sur de Argentina.
Formaciones de Dep. Madryn vs. Los Andes
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez y Diego Martínez; Marcelo Meli y Federico Recalde; Gabriel Gudiño, Nazareno Solis y Camilo Machado; Luis Silba. DT: Luis García.
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.
Hora: 15. Árbitro: Daniel Zamora. Estadio: Abel Sastre.