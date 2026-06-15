Los Andes comienza a tener más variantes para el gol

Los Andes se destapó en Santiago del Estero con su 3-0 frente a Mitre, lo que le permitió volver al triunfo luego dos empates en cero. Quizá haya sido la mejor versión de equipo de Leonardo Lemos , que debe estar reconfortado por el peso específico de los goleadores.

El plantel cuenta con un “9” de lujo para la categoría: Mauricio Asenjo , pretendido por varios clubes, pero con una firme decisión en cuanto a su futuro. “Le dije a mi representante que no quería escuchar ninguna oferta”, afirmó el delantero mendocino, que lleva seis gritos.

Prueba de fuego. Los Andes se floreó y goleó a Mitre, en Santiago del Estero

Pero, Leonardo Lemos había hecho público el deseo de contar con un mayor compromiso del resto del equipo en el área rival, para no depender exclusivamente del futbolista estrella de su plantel.

“Los caminos para llegar a convertir tienen que ver con la mayor cantidad. Que la mayor cantidad de jugadores pueda convertir está bueno, nos da variantes, no recae en un solo jugador. Ojalá sigamos sumando goles de defensores y también los volantes”, había declarado el DT luego del 2-0 a Racing de Córdoba, con goles de dos defensores como el central Julián Rodríguez Vuotto y el lateral derecho Julián Navas , que ya le había convertido a San Miguel.

Facundo Villarreal Facundo Villarreal marcó el segundo gol.

Después de esa victoria como local, llegaron los empates con All Boys y Estudiantes, hasta la goleada al Aurinegro en el Norte Argentino, donde se hicieron presentes en la red Alex Valdez Chamorro y Facundo Villarreal, además de Mauricio Asenjo, para que Los Andes se afirme como protagonista de la Primera Nacional.

Precisamente, el técnico necesita que los extremos y quién mejor se desempeña con la pelota aporten caudal de goles. En el caso de Villarreal fue el segundo, ya que le había anotado a Colón.

El rol de Facundo Villarreal

“Esto cumpliendo una función de doble nueve. Es una posición que me sienta bien, yo trato de hacer lo mejor ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes. Hay que tratar de que si no está Mauri Asenjo en el área pueda estar yo, complementarnos. Puedo acompañar tanto por derecha como por izquierda, así también como doble nueve", manifestó el Chaco Villarreal.

Embed

El caso de Valdez Chamorro es distinto, el paraguayo que llegó desde Lanús suele ser más abastecedor de juego que pisador de área, de hecho, tiene dos asistencias, aunque si también le suma goles a su juego, le dará más variedad al equipo ofensivamente.

Hasta ahora no convirtió Matías González, de los que habitualmente son titulares. Los otros que se tutearon con la red son los volantes Sergio Ortiz y Franco Rodríguez -ambos a Ferro-, además del delantero Camilo Vignoni -Chaco For Ever-.

Desde este lunes y hasta el jueves 2 de julio a las 18 horas, los clubes están habilitados a reforzarse con un máximo de cuatro futbolistas. Leonardo Lemos adelantó que cuentan con una lista, sin precisar nombres y puestos, pero que apuntará a la ofensiva no caben dudas.