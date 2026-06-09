¿Cuándo abre el mercado de pases de la Primera Nacional? Lo que hay que saber

La Asociación del Fútbol Argentino dio detalles sobre el próximo mercado de pases de la Primera Nacional . A través de un comunicado, confirmó el periodo en el que estará abierto el libro de pases y además informó la cantidad de futbolistas que podrán incorporar las instituciones para la segunda parte de la temporada.

El ente rector del fútbol local detalló en el último boletín que el registro de inscripciones, transferencias y contratos de jugadores abrirá una vez finalizada la fecha 18 , la cual se disputará este fin de semana, y cerrará el jueves 2 de julio a las 18:00 horas. De esta manera, los clubes, entre ellos Los Andes y Temperley, tendrán tres semanas (18 días de corrido) para incorporar a sus nuevos jugadores.

En ese mismo texto, la AFA informó que las 36 instituciones que pertenecen a la máxima categoría del ascenso podrán realizar "hasta cuatro incorporaciones de cualquier tipo" con miras a la recta final de la temporada y con ese objetivo en mente, los clubes comenzarán a trabajar a partir de la semana que viene.

En esta ventana de invierno, además de reforzar sus planteles, los equipos podrá rescindir de común acuerdo algunos contratos de futbolistas. Por eso, se vendrán semanas de mucho movimiento en la segunda categoría del fútbol argentino.

boletin afa Lo que dice el boletín de la AFA sobre el reglamento de la Primera Nacional.

Los Andes y Temperley, expectantes al mercado de pases

El Milrayitas y el Gasolero llegan en una buena colocación al cierre de la primera rueda, a la que le resta jugar la fecha 18 y los pendientes de la fecha 4. El de Lomas de Zamora se ubica cuarto en la zona A, mientras que el de Turdera marcha sexto en la zona B.

Por eso, ubicados en la zona de Reducido, ambos saben que deben reforzar sus planteles para mantenerse firme en los primeros lugares y sobre eso empezarán a trabajar fuertemente desde el lunes, sabiendo que sólo tienen tres semanas para cerrar las incorporaciones.

Por el lado de Los Andes, el entrenador Leonardo Lemos remarcó que el plantel necesita refuerzos para afrontar lo que viene, mientras que Nicolás Domingo, de Temperley, reconoció que "la idea sería reforzar el plantel" para poder "pelear por el ascenso". Por ende, se vienen días intensos para los dirigentes.