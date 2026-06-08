El convencimiento de Daniel Franco: "Los Andes se ganó el respeto de los rivales"

Tras el empate sin goles en el Eduardo Gallardón , Daniel Franco analizó el rendimiento de Los Andes. El defensor central transmitió un mensaje de calma y valoró la firmeza de la última línea, aunque reconoció la falta de efectividad en los últimos metros.

Los Andes es uno de los protagonistas en el torneo de la Primera Nacional. El Milrayitas suma 26 puntos, se ubica en la cuarta posición de la Zona A y solamente perdió 2 partidos sobre 16 disputados.

En Lomas. Los Andes sigue de racha, pero no pudo ganar: empató 0 a 0 con Estudiantes

Ilusión albirroja. El ex Los Andes que es figura de Talleres de Escalada en la Primera B

El equipo dirigido por Leonardo Lemos sólo cayó ante Temperley y Defensores de Belgrano (ambos en el Eduardo Gallardón) y se perfila para ser uno de los animadores de la categoría.

Luego del último empate ante Estudiantes de Caseros , el defensor Daniel Franco valoró el punto obtenido y reflexionó: "No pudimos concretar pero el equipo sigue siendo sólido, firme y no nos convierten. Nos está faltando el gol".

Además, sostuvo: "No tenemos muchas variantes, tenemos muchos jugadores lesionados. Siempre es importante sumar y lo seguimos haciendo, seguimos luchando arriba".

Las claves de la campaña de Los Andes

Si bien el Milrayitas perdió dos partidos en el campeonato y ambos fueron en su estadio, el conjunto lomense construyó una fortaleza en los últimos partidos ya que no pierde desde hace 10 partidos (5 triunfos y 5 empates). De esta manera, el equipo comandado por Leonardo Lemos estuvo a la altura ante rivales complicados en la categoría.

"Nos hemos ganado el respeto de los rivales y vienen todos a tirarse atrás. Ellos tenían cinco defensores y de los cinco eran tres centrales grandotes", asumió Franco en relación al último empate ante Estudiantes, lo cual generó una apreciación con respecto a los rivales que visitan a Los Andes en el Gallardón.

Por último, concluyó: "Dentro de todo estamos bien, seguimos ahí arriba. El torneo es muy largo, estamos cerca, falta mucho, vamos de visitante y hay que salir a sumar".

En la próxima fecha, Los Andes visitará a Mitre de Santiago del Estero el próximo domingo con la idea de seguir sumando para estar en el lote de arriba.