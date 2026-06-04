El ex Los Andes Pablo Cortizo, figura destacada de Talleres de Escalada en la Primera B

Pablo Cortizo es uno de los pilares en la campaña de Talleres de Escalada.

Pablo Cortizo , el experimentado volante central con pasado en Los Andes entre 2022 y 2023, se ha convertido en una de las grandes figuras de la campaña actual de Talleres de Escalada en la Primera B Metropolitana. A sus 36 años, el mediocampista arribó al club como refuerzo a principios de la temporada 2026 tras su paso por Sportivo Belgrano.

Rápidamente se consolidó como el eje del equipo y viene de tener un rol protagónico fundamental en los últimos partidos. El volante viene de racha; marcó un gol en el triunfo ante Brown de Adrogué y volvió a convertir en la reciente victoria 4-1 frente a Deportivo Camioneros por la fecha 18 del torneo de la Primera B. Con sus tres goles en el campeonato, ya se convirtió en uno de los goleadores del conjunto de Escalada en el campeonato.

El futbolista es uno de los ejes que aporta equilibrio para el mediocampo de Talleres de Escalada. Con su experiencia y la recuperación de pelota necesaria para que el Tallarín se mantenga a un punto del líder Excursionistas en el torneo de la Primera B.

Ante Camioneros se despachó con su faceta goleadora y clave para convertir un doblete en el 4 a 1 en el estadio Hugo Moyano. "Contento porque sabiamos la importancia del partido y de ganar en esta cancha ya que ellos hacía más de 10 partidos que no perdían, asi que feliz porque lo merecimos y era lo que estabamos buscando", analizó el mediocampista.

Además, sostuvo: "Somos un equipo nuevo que llevamos unos meses de formación. Un par de fechas atrás tuvimos una racha mala y ahora estamos en un buen momento. Tenemos que seguir trabajando porque esto es larguísimo, no va ni la mitad del campeonato, pero sabemos que este es el camino".

Asimismo, consideró que "trabajando con seriedad y compromiso la idea es poner a Talleres lo más arriba posible". Y apuntó: "Este equipo está para seguir peleando arriba, pero falta mucho".

cortizo talleres Talleres de Escalada agiganta su ilusión en la Primera B.

La carrera de Pablo Cortizo

Pablo Oscar Cortizo nació en la ciudad de La Plata hace 36 años. Procedente de las inferiores de Ferro Carril Oeste, el mediocampista tuvo un paso por CNI de Iquitos en Perú, luego pasó por Racing Club de Montevideo, también estuvo en el fútbol de Finlandia y de Chipre.

En el ascenso de Argentina vistió las camisetas de Tiro Federal de Rosario, Atlanta, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Patronato de Paraná, Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué, Independiente Rivadavia, Los Andes, Argentino de Monte Maíz, Sportivo Belgrano y su reciente llegada a Talleres de Escalada.

Lo llamativo es que no es goleador y en sus dos últimos compromisos anotó tres tantos con la camiseta de Talleres de Escalada. Uno en la victoria por 1 a 0 sobre Brown de Adrogué y dos goles ante Camioneros para el 4 a 1.

En la próxima fecha, Talleres de Escalada recibirá a Deportivo Merlo el viernes desde las 20 en el Pablo Comelli, con la ilusión de seguir prendido en la lucha por el campeonato. Se ubica a un punto de Excursionistas y la idea es seguir alimentando el sueño del ascenso con Pablo Cortizo como uno de los baluartes de la campaña albirroja.