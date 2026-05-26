Talleres de Escalada le ganó a Brown de Adrogué y alimenta su sueño

Talleres de Escalada celebró de visitante y sigue soñando.

Talleres de Remedios de Escalada se impuso en el duelo barrial ante Brown de Adrogué y celebró un valioso triunfo por 2 a 1 en el estadio Lorenzo Arandilla para escalar al quinto puesto de la Primera B. Corresponde al encuentro pendiente de la fecha 5.

Con goles de Pablo Cortizo y Leonel Barrios, el "Tallarín" se recuperó del golpe que le propinó Sportivo Italiano en Timote y Castro la fecha pasada y se mantiene firme en la pelea de arriba.

Gracias a este resultado y al empate del líder Arsenal, quedó momentáneamente a tres puntos de la cima, a la espera de lo que suceda este miércoles con el partido entre Villa Dálmine y el CADU, ya que si el de Campana gana en Zárate pasaría a ocupar el primer puesto con 36 unidades.El equipo de Lucas Licht pegó en dos momentos claves del partido: en el cierre del primer tiempo, a los 46 minutos, por intermedio del mediocampista central y después, pasado los 30 minutos del complemento, liquidó la historia el gol. El tanto de penal de Bruno Báez a favor del Tricolor en el tiempo adicionado sólo sirvió para decorar el resultado.

Talleres agravó el mal momento de Brown de Adrogué La contracara fue el equipo de Jorge Vivaldo, que sufrió un nuevo traspié en condición de local y sigue sin poder salir de los últimos puestos de la Primera B. Acumuló la tercera derrota en la fila, la segunda en fila en el estadio Lorenzo Arandilla, y quedó a un punto de la zona de descenso, algo impensado para un club hace dos temporada jugaba en la Primera Nacional.

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