María Fernanda Callejón se quebró en vivo en televisión por los mensajes de su ex

La angustía de María Fernanda Callejón.

María Fernanda Callejón vivió unos instantes de enorme desesperación en el programa de Moria Casán, en El Trece, cuando no pudo contener el llanto por los mensajes de su ex Ricky Diotto, al que había acusado de abuso sexual.

La actriz se mostró muy angustiada mientras hablaba de su presente personal. Mientras que el terrible momento provocó la preocupación en Moria Casán, quien intentó contenerla.

“Ahora estás como drenando todo lo que pasó. Contame por qué estás así. Si podés contarlo”, le dijo Moria Casán a María Fernanda Callejón, quien indicó que “el cuerpo me lo pide”.

La contención de Moria Casán a María Fernanda Callejón al aire Mientras María Fernanda Callejón se mostraba angustiada y sin poder hablar, Moria Casan le dijo: “Tratá de mejorarte, recomponerte un poquito, tener un poco de tranquilidad. Que te maneje alguien un coche, que no vayas manejando. Porque está en una situación...”.

image Moria Casan y María Fernanda Callejon, quebradas. “El llanto no es debilidad, es fortaleza, es lo que creo. Ya estoy acostumbrada al Boca-River. Pero yo estoy pasando por un momento que se llama postraumatismo por todo lo que he vivido. La violencia psicológica deja estas secuelas”, indicó la actriz. Y Moria Casán le dijo que “ahora te mando un coche, no quiero que manejes”.

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