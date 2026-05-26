martes 26 de mayo de 2026
Escribinos
26 de mayo de 2026
¿Se termina la mala racha?

Las señales que ilusionan a Temperley para cortar la sequía

Pese al agónico empate, los cambios en el 11 inicial de Nicolás Domingo le sentaron bien al "Gasolero" y puede ser el puntapié para arrancar la recuperación.

Temperley, con señales para volver a festejar.

Temperley, con señales para volver a festejar.

Después de los golpes recibidos ante Deportivo Maipú y frente a Gimnasia de Jujuy, Temperley volvió a masticar bronca con el injusto empate ante Nueva Chicago, pero esta vez fue distinto: el equipo jugó bien, mereció ganar y dejó cosas positivas para lo que viene en la Primera Nacional.

Si bien no pudo cortar la racha negativa que ahora llegó a los ocho partidos sin conocer la victoria, el “Gasolero” realizó algunos cambios que le sentaron bien y es una buena señal de cara al partido ante San Martín de San Juan, en el que no tiene margen de error.

Lee además
Temperley buscará revivir frente a Nueva Chicago.
En baja.

Temperley y Chicago, dos grandes a los tumbos en la Primera Nacional
Los Andes y Temperley, con dos realidades opuestas.
Dos caras.

Las opuestas realidades de Los Andes y Temperley después del clásico

Los retoques de Nicolás Domingo fueron los siguientes: decidió poner a Franco Díaz como volante central y sumó en la línea de volantes a Pedro Souto, quien se destacó por la banda izquierda y además convirtió el gol del equipo. Esto le dio más fortaleza a la mitad y con los ingresos de Gabriel Hauche y Facundo Krüger, también mejoró el funcionamiento ofensivo, aunque siguió sin tener peso adentro del área rival.

El próximo desafío de Temperley

La falta de contundencia en los metros finales, sumado a la desatención que tuvo en la última jugada del partido, le impidieron volverse a Turdera con un triunfo que mereció ampliamente, ya que fue el dominador de las acciones y después del 1 a 0, siempre estuvo más cerca del segundo que Chicago del empate.

Por eso, de cara a lo que viene, estos retoques parecen darle un equilibrio que no tenía el equipo y significan señales positivas después del 0 a 5 ante Deportivo Maipú en el estadio Alfredo Beranger y la derrota en Jujuy, donde perdió por la mínima, pero estuvo lejos del empate.

temperley-chicago
Souto, uno de los mejores de Temperley en Mataderos.

Souto, uno de los mejores de Temperley en Mataderos.

Por eso, tras esos dos cachetazos, la actuación ante Nueva Chicago aparece como un interesante punto de partida para recuperar el nivel mostrado después de seis empates y dos derrotas, con el objetivo de cortar la malaria ante el conjunto sanjuanino y recuperar su lugar en zona de Reducido.

Entonces, ¿Domingo repetirá equipo?

Esta es la pregunta que empieza escucharse por los pasillos del estadio Alfredo Beranger más allá que todavía faltan varios días para el encuentro ante San Martín válido por la fecha 16 de la Primera Nacional.

Por lo pronto, Domingo terminó conforme con la producción del equipo, así lo reflejó en sus declaraciones post partido, y por este motivo todo parece indicar que no habrá cambios entre uno y otro partido.

Una de las pocas dudas, siempre y cuando no aparezcan molestias físicas en lo que resta de la semana, estaría en el ataque, ya que Fernando Brandán está en condiciones de volver tras purgar una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones. Por eso, entre él y Hauche, saldrá el socio de Krüger, quien le sacó un poco de ventaja a Marcos Echeverría.

Temas
Seguí leyendo

Temperley y Chicago, dos grandes a los tumbos en la Primera Nacional

Las opuestas realidades de Los Andes y Temperley después del clásico

La ausencia de Brandán condiciona a Temperley

Temperley lleva 8 sin ganar y empieza a preocuparse por la permanencia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lanús se despide de la Copa Libertadores.
Ahora.

Lanús le gana bien a Mirassol y festeja en su despedida de la Copa Libertadores

Las más leídas

Te Puede Interesar

Temperley, con señales para volver a festejar.
¿Se termina la mala racha?

Las señales que ilusionan a Temperley para cortar la sequía