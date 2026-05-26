martes 26 de mayo de 2026
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26 de mayo de 2026
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Lanús le gana bien a Mirassol y festeja en su despedida de la Copa Libertadores

Agustín Medina, a los 21 minutos, puso en ventaja a Lanús, que con este resultado saca boleto a la Copa Sudamericana.

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Otra chance para Lanús

18' ST. Cuando ataca, Lanús lastima y estuvo cerca de marcar el segundo con un centro rasantes desde la izquierda que conectó Salvio, pero contó con una buena respuesta del arquero del conjunto brasileño.

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¡Arrancó el segundo tiempo!

0'ST. Lanús y Mirassol disputan los últimos 45 minutos en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.

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¡Final del primer tiempo!

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Lanús se perdió el segundo

43' PT. El Granate es más y domina con tranquilidad. Y estuvo cerca del segundo con un cabezazo de Bou que pasó muy cera.

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¡GOL DE LANÚS!

21' PT. Tras un tiro de esquina, Medina recibió dentro del área y definió cruzado para el 1 a 0.

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¡Arrancó el partido!

0'PT. Lanús y Mirassol ya juegan por la última fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores.

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Formaciones de Lanús y Mirassol

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Víctor, Willian Machado y Reinaldo; Aldo Filho y Neto Moura; Carlos Eduardo, Shaylon y Alesson, Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.

Hora: 19. Estadio: La Fortaleza. Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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