Lanús le gana bien a Mirassol y festeja en su despedida de la Copa Libertadores

Otra chance para Lanús
18' ST. Cuando ataca, Lanús lastima y estuvo cerca de marcar el segundo con un centro rasantes desde la izquierda que conectó Salvio, pero contó con una buena respuesta del arquero del conjunto brasileño.
¡Arrancó el segundo tiempo!
0'ST. Lanús y Mirassol disputan los últimos 45 minutos en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.
¡Final del primer tiempo!
Lanús se perdió el segundo
43' PT. El Granate es más y domina con tranquilidad. Y estuvo cerca del segundo con un cabezazo de Bou que pasó muy cera.
¡GOL DE LANÚS!
21' PT. Tras un tiro de esquina, Medina recibió dentro del área y definió cruzado para el 1 a 0.
¡SE ABRIÓ EL ARCO!Después de 398 minutos (más de cuatro partidos) volvió a convertir #Lanús De un córner de Dylan, asistencia de Bou por el segundo palo y definición cruzada de Agustín Medina.El último gol había sido del otro volante central, Cardozo, también por… https://t.co/KZdDwxidiB pic.twitter.com/fR4nj4R6yn— Fortaleza Granate (@fortalezagrana) May 26, 2026
¡Arrancó el partido!
0'PT. Lanús y Mirassol ya juegan por la última fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores.
Formaciones de Lanús y Mirassol
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Víctor, Willian Machado y Reinaldo; Aldo Filho y Neto Moura; Carlos Eduardo, Shaylon y Alesson, Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.
Hora: 19. Estadio: La Fortaleza. Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.