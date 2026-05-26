El fuerte cruce de Viviana Canosa y Alejandro Fantino: "¿Me estás diciendo psicótica?"

Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron una escandalosa y fuerte discusión en el stream Cónclave, el programa que comparten en el canal Carnaval . Todo ocurrió en medio de un debate al aire sobre las internas que hay dentro del Gobierno nacional.

El detonante fue una expresión de Alejandro Fantino que Viviana Canosa tomó como algo personal. Mientras debatían sobre la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo, el conductor dijo: "Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico".

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¡Abandonó el stream en vivo! (spoiler: el que abandonó no fue Fabián Doman ): Viviana Canosa discutió con Alejandro Fantino y abandonó el aire de " #Cónclave ". Minutos después, volvió: "no tengo ganas de pasarla mal. Para evitar una mala contestación preferí salir a tomar un… pic.twitter.com/7LIDXUe7sM

"¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu presidente que yo", dijo ella mientras Fabián Doman intentaba bajar la polémica.

"Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?", lanzó Alejandro Fantino, molesto con la actitud de su compañera de programa.

El punto de quiebre llegó cuando Viviana Canosa lo interrumpió una vez más para pedirle que desarrollara su argumento. "A ver, ampliá eso porque no lo entiendo", le dijo y Alejandro Fantino se sacó los auriculares y disparó: "Sigan ustedes. Los escucho un ratito".

Viviana Canosa no se quedó atrás y también se quitó los suyos. "Pero Vivi, no te enojes", le rogó el conductor cuando vio la actitud de fastidio de su compañera.

Embed ⚰️ “TEMÍ RESPONDER ALGO HORRIBLE”



VIVIANA CANOSA VOLVIÓ AL ESTUDIO DE CARNAVAL STREAM TRAS LA PELEA CON FANTINO EN VIVO @JMilei pic.twitter.com/IVDhjnLbwD — Agarra la Pala (@agarra_pala) May 26, 2026

Viviana Canosa se fue y volvió para hacer su descargo

Viviana Canosa fue lapidaria antes de cruzar la puerta e irse del estudio de Carnaval. "Les agradezco un montón, chicos. Pero psicótica es un montón".

En ese momento, Alejandro Fantino insistió en aclarar su punto: "Pero yo no te dije psicótica: ¿en qué momento lo dije?". Sin dar respuesta, Viviana Canosa se retiró intempestivamente del estudio.

Minutos después, Viviana Canosa regresó al aire después de tomarse un café y realizó un descargo. "Quiero decir que no tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible y, para evitarme eso, me levanté", dijo.

Alejandro Fantino intentó bromear con lo sucedido y le dijo a su compañera que la actitud de levantarse e irse es característico de una persona "neurótica sana".