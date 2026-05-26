martes 26 de mayo de 2026
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26 de mayo de 2026
Se picó.

El fuerte cruce de Viviana Canosa y Alejandro Fantino: "¿Me estás diciendo psicótica?"

Viviana Canosa y Alejandro Fantino tuvieron una fuerte discusión al aire. La periodista terminó dejando el estudio y luego volvió para hacer su descargo.

Viviana Canosa y Alejandro Fantino, picantes.&nbsp;

Viviana Canosa y Alejandro Fantino, picantes. 

Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron una escandalosa y fuerte discusión en el stream Cónclave, el programa que comparten en el canal Carnaval. Todo ocurrió en medio de un debate al aire sobre las internas que hay dentro del Gobierno nacional.

El detonante fue una expresión de Alejandro Fantino que Viviana Canosa tomó como algo personal. Mientras debatían sobre la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo, el conductor dijo: "Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico".

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"¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu presidente que yo", dijo ella mientras Fabián Doman intentaba bajar la polémica.

"Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?", lanzó Alejandro Fantino, molesto con la actitud de su compañera de programa.

El punto de quiebre llegó cuando Viviana Canosa lo interrumpió una vez más para pedirle que desarrollara su argumento. "A ver, ampliá eso porque no lo entiendo", le dijo y Alejandro Fantino se sacó los auriculares y disparó: "Sigan ustedes. Los escucho un ratito".

Viviana Canosa no se quedó atrás y también se quitó los suyos. "Pero Vivi, no te enojes", le rogó el conductor cuando vio la actitud de fastidio de su compañera.

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Viviana Canosa se fue y volvió para hacer su descargo

Viviana Canosa fue lapidaria antes de cruzar la puerta e irse del estudio de Carnaval. "Les agradezco un montón, chicos. Pero psicótica es un montón".

En ese momento, Alejandro Fantino insistió en aclarar su punto: "Pero yo no te dije psicótica: ¿en qué momento lo dije?". Sin dar respuesta, Viviana Canosa se retiró intempestivamente del estudio.

Minutos después, Viviana Canosa regresó al aire después de tomarse un café y realizó un descargo. "Quiero decir que no tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible y, para evitarme eso, me levanté", dijo.

Alejandro Fantino intentó bromear con lo sucedido y le dijo a su compañera que la actitud de levantarse e irse es característico de una persona "neurótica sana".

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