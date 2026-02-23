lunes 23 de febrero de 2026
Escribinos
23 de febrero de 2026
Lapidario.

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa: "Tiene una patología rara"

El conductor Beto Casella arremetió con todo contra Viviana Canosa, a quien criticó de manera fulminante al asegurar que "tiene una patología rara".

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa.&nbsp;

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa. 

En el programa Secretos Verdaderos, de Luis Ventura, Beto Casella opinó de varios temas, pero hubo uno que generó fuerte impacto en las redes sociales: fulminó a Viviana Canosa, al punto de asegurar que "tiene una patología rara".

"Canosa tiene ahí, pfff, una patología rara... pero cuando está la luz prendida, y si le llegan a decir que esta el uno a uno, no perdona ni a la madre, ni al ahijado.. porque yo he sido víctima", subrayó el conductor de BTV.

Lee además
¡Se dijeron de todo! Yanina Latorre atacó a Beto Casella y el conductor contestó furioso. 
Volvió la guerra.

Yanina Latorre y Beto Casella se mataron en las redes y ella lo tildó de "viejo payaso"
Tamara Pettinato se metió y amenazó a Beto Casella con mostrar pruebas. 
Palabras cruzadas.

Tamara Pettinato, sobre Beto Casella: "Tengo pruebas de que me echó de Bendita"

En ese sentido, Beto Casella recordó la grave acusación de Vivana Canosa contra Lizy Tagliani que estuvo muy lejos de ser comprobada. "Alguno que dijimos... solamente que nos preguntamos si había pruebas, yo dije.. yo tengo la mejor... el mejor concepto de Lizy ... sólo por eso dijimos 'che canosa mentirosa'", recordó.

Por último, se refirió a la obsesión de Viviana Canosa por el rating. "Yo me daba cuenta también que ella era ganada por el número que tengo que hacer, hoy tengo que medir más que ayer... también por eso, ahora tiene catorce cartas de documento", cerró Beto Casella.

Temas
Seguí leyendo

Yanina Latorre y Beto Casella se mataron en las redes y ella lo tildó de "viejo payaso"

Tamara Pettinato, sobre Beto Casella: "Tengo pruebas de que me echó de Bendita"

El inesperado gesto que tuvo Edith Hermida el día del debut de Beto Casella en América TV

Ventura apuntó contra Rial y lo acusó de hacer extorsiones a nombre de él

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Felipe Pettinato está acusado de haber provocado un incendio dentro de su departamento.
Este lunes.

Comienza el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa. 
Lapidario.

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa: "Tiene una patología rara"