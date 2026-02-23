Beto Casella destrozó a Viviana Canosa: "Tiene una patología rara"

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa.

En el programa Secretos Verdaderos, de Luis Ventura, Beto Casella opinó de varios temas, pero hubo uno que generó fuerte impacto en las redes sociales: fulminó a Viviana Canosa, al punto de asegurar que "tiene una patología rara".

"Canosa tiene ahí, pfff, una patología rara... pero cuando está la luz prendida, y si le llegan a decir que esta el uno a uno, no perdona ni a la madre, ni al ahijado.. porque yo he sido víctima", subrayó el conductor de BTV.

En ese sentido, Beto Casella recordó la grave acusación de Vivana Canosa contra Lizy Tagliani que estuvo muy lejos de ser comprobada. "Alguno que dijimos... solamente que nos preguntamos si había pruebas, yo dije.. yo tengo la mejor... el mejor concepto de Lizy ... sólo por eso dijimos 'che canosa mentirosa'", recordó.

Por último, se refirió a la obsesión de Viviana Canosa por el rating. "Yo me daba cuenta también que ella era ganada por el número que tengo que hacer, hoy tengo que medir más que ayer... también por eso, ahora tiene catorce cartas de documento", cerró Beto Casella.

