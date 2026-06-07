El Mercado de la Comunidad llega a Temperley con ofertas en alimentos

Para que los vecinos y familias tengan precios más accesibles al momento de comprar alimentos , el Municipio organiza los Mercados de la Comunidad en Lomas de Zamora . La próxima edición será en Temperley .

El próximo martes 9 de junio, de 10 a 14, en Plaza La Perla ubicada sobre la Avenida Cabred 649 habrá puestos de lácteos , pastas , frutas y verduras . En la feria participarán pymes , cooperativas y productores de la agricultura familiar que ofrecerán productos de calidad a precios más bajos y sin intermediarios. También se sumarán emprendedores con stands de indumentaria , artesanías , decoración y accesorios .

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Además de la compra por unidad, en el mercado habrá varias promociones especiales como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $13.500; 4 vasitos de yogurt a $3.100; y 2 kilos de pera, 2 kilos de banana, 2 kilos de mandarina, 1 kilo naranja y medio kilo de manzana por un total de $15 mil.

Los vecinos que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro durante la feria que, impulsada en conjunto con el Gobierno de la Provincia, busca promover la economía local y la venta directa del productor al consumidor.

En los últimos meses, se vienen haciendo más de 1.000 ferias mensuales en el territorio bonaerense con un aumento del consumo en el primer bimestre que superó el 60% en comparación al mismo período de 2024. También hay un incremento en las compras con la Cuenta DNI, una aplicación que es de gran ayuda para reducir los gastos en el día a día.

Nuevos semáforos en la Plaza La Perla de Temperley

A pedido de los vecinos, el Municipio instaló 4 semáforos nuevos en la Plaza La Perla de Temperley sobre los cruces de Cabred, Tarija y Carabelas.

Como es un espacio público muy concurrido y en la zona hay escuelas y centros de jubilados, la medida busca garantizar la seguridad vial y una mejor circulación en todo el entorno de la plaza. También instalaron una nueva garita para colectivos en la intersección de Tarija y Cabred.

En los próximos días van a poner señalética vertical para dejar claro que la calle Carabelas es contramano y también sumarán rampas y sendas peatonales.