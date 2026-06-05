Temperley: bajo la premisa "Por Noelia. Por todxs", convocan a una jornada contra los femicidios

Bajo la consigna, "Por Noelia. Por Todxs", la Regional Zona Sur GBA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Vecinal de Temperley convocan a sumarse este sábado a partir de las 12 en el puente peatonal de la estación de Temperley para abordar y debatir la problemática de los femicidios.

La jornada se dará en el marco de los recientes femicidios que conmocionaron a la opinión pública, y que reabrieron el debate sobre esta problemática estructural. La convocatoria apunta a unir a vecinos, vecinas y organizaciones. "Queremos hacer una gran asamblea en el puente con las personas de las diversas organizaciones que van a estar presentes, que son muchas y muy variadas".

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Los que se sumen junto a alguna organización o de manera espontánea además van a poder ser parte de una actividad conjunta donde se otorgarán materiales para armar pancartas, pañuelos y afiches bajo el grito "Vivas nos queremos".

La convocatoria se hace justo cuando se cumple una semana del femicidio de Noelia Rivero en manos de su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

Por eso, y para concientizar sobre una problemática que no cesa y que cada vez se suman nuevas víctimas es que la convocatoria se realizará en el barrio donde fue asesinada Noelia, quien minutos antes de su muerte dio aviso a la Policía para alertar que su pareja la tenía encerrada, y que una semana antes ya había hecho la denuncia por violencia de género.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 15.54.27 La Asamblea Vecinal de Temperley participó este miércoles de la marcha por Ni Una Menos.

Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.

"La convocatoria de este sábado, también será una oportunidad para honrar la memoria de Noelia, que estudió la secundaria en el Instituto Lomas ubicado a pocas cuadras del lugar donde nos reuniremos", comentaron desde la organización.

La importancia de reunirse, hacerse ver y sumarse a la lucha

Tras la masiva marcha de Ni una Menos que se realizó en CABA, en Temperley se reunirán en asamblea donde apuntan a decidir en conjunto las acciones a seguir en medio de los femicidios se incrementan constantemente ya que las últimas estadísticas que muere una mujer cada 36 horas.

"Desde que lanzaron la convocatoria se adhirieron a la convocatoria un amplio arco de organizaciones nucleadas en el Encuentro Regional Zona Sur, así como también organizaciones feministas, educativas, artísticas, partidos políticos y asambleas autoconvocadas", aseguraron las organizadoras del encuentro.

Entre las organizaciones que van a estar este sábado en Temperley, se presentarán: la Asamblea Vecinal de Temperley, Asamblea Desviada (Lanús), Frente Popular Darío Santillán, Mala Junta - Patria Grande, Frente de Organizaciones en Lucha, Partido por la Revolución y el Comunismo, Marabunta, Discas en Lucha, Jubiladxs Insurgentes, Temperley Tiene Memoria, Ate Sur, Cadep, Barrio Cultural, Movimiento de Trabajadores Excluidos Lomas (MTE), La Revuelta - Socorristas en Red, La Chapanay (Lomas), Espacio Cultural Tantanakuy (Ezeiza), Consultorio Móvil ESI, Orgullo Disca.

Se convoca a asistir con pañuelos, carteles y pancartas, para que quede claro que Conurbano Sur también grita bien fuerte: ¡Ni una menos, vivas nos queremos! Por Noelia. Por todxs.

Se convoca a asistir con pañuelos, carteles y pancartas, para que quede claro que Conurbano Sur también grita bien fuerte: ¡Ni una menos, vivas nos queremos! Por Noelia. Por todxs.