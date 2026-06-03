miércoles 03 de junio de 2026
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3 de junio de 2026
Asesinada por su pareja.

"Quería ser mamá": el desgarrador mensaje del hermano de Noelia Rivero tras el femicidio en Temperley

El hermano de la víctima de Temperley la despidió en redes y apuntó contra el acusado. "Ese monstruo se llevó todos esos sueños que tenías", expresó.

Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas por su pareja en Temperley.

Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas por su pareja en Temperley.

Noelia Rivero, la mujer asesinada por su pareja en Temperley, fue despedida de manera emotiva por su hermano: "Quería ser mamá porque era bondadosa, capaz de cumplir sus sueños y de amar de verdad", escribió Diego Rivero, a pocos días del brutal femicidio.

Con la consigna de "Justicia por Noelia", el hombre recordó a su hermana a través de su cuenta de X. "Su sueño era ser pastelera. Nunca un conflicto, nunca un problema, jamás en su vida podría haber dañado a alguien", compartió.

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Diego apuntó sin filtros contra el acusado: "Llegó este maldito Tomás Adrián Núñez, monstruo, no persona, y se llevó todos esos sueños que tenías". Y fue categórico: "Jamás se te va a perdonar. No tenés forma de reinsertarte, dejaste de ser humano".

Noelia
Emotivo mensaje del hermano de Noelia Rivero.

Emotivo mensaje del hermano de Noelia Rivero.

También cuestionó el accionar policial: "Mi hermana fue brutalmente asesinada con carencias en la Policía, sabiendo que la tenían secuestrada, habiendo una denuncia hecha. La Policía llegó tarde".

Además aprovechó su repercusión para pedir reformas concretas: "Quiero una ley en la que la familia pueda hacer la denuncia sin necesidad de esperar a que la víctima tenga el valor de hacerlo cuando está aterrada".

Noelia (1)
El reclamo de justicia del hermano de Noelia Rivero.

El reclamo de justicia del hermano de Noelia Rivero.

El femicidio de Noelia Rivero

Noelia Rivero, de 31 años, fue retenida por su pareja en la vivienda de Lavalle 1734. Los efectivos llegaron, pero no lograron ingresar de inmediato. Cuando la fiscalía autorizó el ingreso forzado y los policías entraron por los techos, la encontraron con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda.

Personal del SAME confirmó el fallecimiento de la víctima, mientras que el agresor fue detenido y traslado al Hospital Gandulfo, donde permanece internado por las heridas que se provocó el mismo.

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