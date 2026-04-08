El mensaje de la hermana de Daniela Sosa a tres meses del femicidio: "Que se pudra en la cárcel"

A tres meses del femicidio de Daniela Sosa , la hermana de la mujer baleada por su pareja en Temperley durante los festejos de Año Nuevo la recordó con un mensaje y aprovechó la fecha del aniversario para volver a pedir justicia.

"Ya nos enteramos de que llora...y así seguirá", escribió Samanta en su perfil de Facebook, con una foto del autor del crimen, Ricardo Cardozo, quien está detenido desde el día del hecho.

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La joven expresó su dolor y enojo a través de sus redes sociales. “Gracias a vos, Ricardo Javier Cardozo, nosotros vamos a llorar todo lo que nos queda de vida”, en referencia al dolor permanente que dejó la pérdida.

En el mismo mensaje, pidió que el acusado “se pudra en la cárcel” y remarcó el impacto irreparable del crimen, señalando que la víctima dejó a tres hijos sin madre.

Femicidio-Temperley Daniela Sosa, la víctima del femicidio en Temperley.

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero pasado, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

El imputado tiene prisión preventiva, y permanece a disposición de la UFI 9 de Lomas de Zamora por el delito de "homicidio agravado por el vínculo". Se trata de un sujeto de 30 años identificado como Ricardo Cardozo.