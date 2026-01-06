Femicidio en Temperley: murió una mujer que había sido baleada por su pareja en Año Nuevo

Daniela Sosa , la víctima del femicidio en Temperley .

Una mujer de 32 años murió durante la madrugada de este lunes luego de permanecer varios días internada en grave estado tras haber recibido un disparo en el cuello efectuado por su pareja, que está detenido por el femicidio ocurrido en Temperley.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión , el ataque ocurrió el pasado 1º de enero , durante los festejos de Año Nuevo , en un grave episodio sucedido en el barrio de San José, luego de una discusión en la vía pública, que derivó en el brutal ataque.

La víctima, identificada como Daniela Sosa , fue hallada herida en la esquina de El Cardenal y Suiza . Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala.

Sosa estaba internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada de este lunes, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

El hombre detenido por el femicidio

El acusado, Ricardo Cardozo, de 30 años había sido detenido inicialmente por el delito de tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la mujer la causa fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo". Durante el operativo, la policía secuestró un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.

De acuerdo a la información aportada a este medio, la víctima había comenzado una relación con el acusado hacía pocas semanas. Sin embargo, se desconoce el origen de la discusión que derivó en el asesinato.

La investigación está a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora, conducida por la fiscal Claudia Sánchez. El imputado fue indagado días atrás, aunque se negó a declarar.