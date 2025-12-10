Femicidio de Candela Azoya: piden juzgar a los tres detenidos por el macabro crimen

A un año del macabro femicidio de Candela Azoya , la joven encontrada descuartizada en las vías de la estación Kilómetro 34 del ramal Temperley-Haedo, los tres detenidos podrían ser llevados a juicio en los próximos meses por pedido de José Luis Juárez , fiscal a cargo de la investigación.

En las últimas horas, fuentes de la causa informaron que el pedido ya fue presentado por parte del titular de la UFI 12 de Lomas de Zamora para dar por concluida la etapa de instrucción del caso.

Según informaron a La Unión , la decisión ahora queda en manos del juez de Garantías 8 de Lomas, Gabriel Vitale . Meses atrás, el magistrado confirmó la prisión preventiva de los acusados.

El último sospechoso apresado fue Juan Ariel Resquín , de 39 años, arrestado en agosto pasado en una sede de Familia Grande Hogar de Cristo, un centro religioso católico para personas en situación de calle ubicado en González Catán, partido de La Matanza.

Candela, la joven asesinada, y el último detenido por el crimen. El último detenido por el femicidio, cayó en agosto de este año.

El femicidio de Candela Azoya

Candela Azoya había pactado la compra de unas zapatillas y salió de su casa el 27 de noviembre de 2024 para ir a buscarlas a la Plaza San Marta, pero no regresó. Su familia denunció enseguida su desaparición. Dos días después, se enteraron de que su cuerpo había sido hallado descuartizado y quemado dentro de una bolsa en la estación Kilómetro 34 del ramal Temperley-Haedo.

Horas después, empezaron a saberse más datos gracias a testimonios de vecinos. Relataron que la menor había sido vista el mismo día, acompañada por un hombre y una mujer, caminando sobre la calle Copihue con sentido hacia Voltaire. La investigación determinó que ese hombre habría sido su primo Carlos, de 22 años, mientras que la mujer era su novia. Ambos quedarían desvinculados de la causa por falta de pruebas.

Por otro lado, la Policía realizó un allanamiento en un domicilio de la calle Terrada al 2900. Se cree que Candela habría llegado a esta casa acompañada justamente por su primo. El lugar, presuntamente usado como búnker de drogas, era frecuentado por dos hermanos, quienes son señalados por la familia como los asesinos de la joven.