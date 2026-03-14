Postergaron el juicio por el femicidio de Malena Soto: ¿cuándo juzgarán al exfutbolista detenido?

El juicio por el femicidio de Malena Soto tenía que comenzar el próximo 26 de marzo, pero debido a una pericia psicológica pendiente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora decidió postergar el inicio del proceso judicial.

Según informaron a La Unión desde el entorno familiar de la víctima, la demora se debe a un peritaje psicológico del imputado Enzo Daniel Chamorro , cuyo resultado deberá ser evaluado por especialistas, e incorporado a la investigación del caso.

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Baleada por su pareja. A dos meses del femicidio de Daniela Sosa, ¿cómo sigue la investigación?

"Se había negado a eso, pero ahora lo va a tener que hacer, quiera a o no", indicaron a este medio sobre la expareja de la joven asesinada en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge . Ahora deberá ser juzgado a partir del próximo 23 de abril.

El exfutbolista de Camioneros, que está detenido con prisión preventiva, podría ser condenado a la pena de prisión perpetua , en caso de ser encontrado culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

FotoJet (40) El pasado de futbolista del presunto autor del femicidio.

El femicidio de Malena Soto

Malena Soto, de 25 años, fue encontrada degollada en el baño de una de las habitaciones del Hotel Satélite, ubicado en Cosquín al 1800, el 20 de enero del 2024.

Enzo Daniel Chamorro habría aprovechado una distracción de los encargados del lugar, para escapar a pie. Sin embargo, fue arrestado poco después en el centro de Lomas de Zamora. Un video captado por la cámara de seguridad del albergue transitorio fue la clave para identificarlo.

En el escenario del crimen, peritos de la policía científica que realizaron las tareas correspondientes en el lugar, hallaron la tarjeta SUBE de la víctima. Así pudo ser rápidamente identificada.

Apenas se conoció la detención del asesino, se empezaron a conocer detalles de su pasado y hubo un dato que sorprendió a todos: había jugado recientemente en la Primera División del club Camioneros.