Femicidio de Malena Soto: el acusado podría declarar en el comienzo del juicio

El juicio por el femicidio de Malena Soto comienza el próximo jueves con la primera ronda de testimonios: el primero en declarar podría ser Enzo Chamorro , el exfutbolista acusado de asesinar a la joven en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge en enero del 2025.

Luego de los lineamientos iniciales de las partes, el detenido podría prestar declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora . En caso de negarse, serán los padres de la víctima los que daran su testimonio en primer lugar, según pudo averiguar La Unión .

Aniversario. Seis años del doble femicidio de la madre e hija asesinadas a tiros en Budge

Demora. Caso Iara Valdez: a dos años del presunto femicidio, todavía no hay fecha de juicio

Chamorro está detenido con prisión preventiva, y podría ser condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

El imputado tenía que haber sido juzgado a partir del pasado 26 de marzo. Sin embargo, el debate se retrasó por que faltaba una peritaje psicológico.

FotoJet (41) El femicidio de Malena Soto ocurrió en enero del 2025.

El femicidio de Malena Soto

Malena Soto, de 25 años, fue encontrada degollada en el baño de una de las habitaciones del Hotel Satélite, ubicado en Cosquín al 1800, el 20 de enero del 2025.

Enzo Daniel Chamorro habría aprovechado una distracción de los encargados del lugar, para escapar a pie. Sin embargo, fue arrestado poco después en el centro de Lomas de Zamora. Un video captado por la cámara de seguridad del albergue transitorio fue la clave para identificarlo.

En el escenario del crimen, peritos de la policía científica que realizaron las tareas correspondientes en el lugar, hallaron la tarjeta SUBE de la víctima. Así pudo ser rápidamente identificada.

Apenas se conoció la detención del asesino, se empezaron a conocer detalles de su pasado y hubo un dato que sorprendió a todos: había jugado recientemente en la Primera División del club Camioneros.