Madre e hijo asesinados por el volumen de la música: comenzó el juicio por el doble crimen en Fiorito

Comenzó el juicio contra José Antonio Ratti , el hombre detenido por el doble crimen de Verónica Aguirre y su hijo, Damián Belizan , asesinados a tiros en el barrio lomense de Villa Fiorito tras una supuesta discusión por el volumen de la música .

La audiencia inicial fue llevada días atrás en los Tribunales de Lomas de Zamora , y contó con la declaración de los primeros testigos citados por la Justicia para hablar de lo ocurrido el 28 de septiembre del 2024 .

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"La mayoría habló de los tiros, pero solo una persona habló de la música. Tampoco sintieron una discusión previa", explicó a La Unión Yanina Fernandes , la viuda de Belizan.

Según informaron fuentes judiciales a este medio, la siguiente jornada será el próximo lunes, antes de conocer la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas.

Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito. Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.

Doble crimen en Villa Fiorito

La primera versión que circuló alrededor del caso fue que el asesino se enojó por el volumen alto de la música, y reaccionó a tiros, matando a su cuñada y al hijo de ella. Sin embargo, desde el entorno de las víctimas pusieron en duda esa hipótesis.

"Tres o cuatro meses antes, él (el acusado) había dicho que la iba a matar (a su suegra). Tenía problemas personales con Verónica. No la quería", explicó Yanina Fernández meses atrás a este medio.

"Sabemos que la muerte era para Verónica, pero Damián justo estaba ahí y murió con ella. Se ve que este era el momento, esperó y la hizo sufrir, primero la hizo ver morir a su hijo y después la mató", explicó.

El procesado fue detenido tras un allanamiento en una vivienda contigua al lugar del hecho, en el que secuestraron una pistola calibre 9 milímetros usada para acribillar a las víctimas.

Las pericias demostraron que Aguirre había recibido disparos en el pecho, mientras que Belizan murió al recibir un certero balazo en la cabeza que le quitó la vida prácticamente en el acto.