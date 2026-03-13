Temperley recordará la Masacre de Pasco con cine gratuito y debate

Temperley, involucrada con la historia. El objetivo es claro: concientizar para que nunca más vuelva a suceder.

El Club Cacheyra de Temperley realizará este viernes 13 de marzo un evento lleno de memoria: proyectarán el documental “Pasco, avanzar más allá de la muerte” , al cumplirse el 51º aniversario de la Masacre de Pasco . Además, habrá un panel con personalidades especializadas en el tema para dialogar con los vecinos sobre aquel trágico suceso.

Sonia García , integrante de la comisión del Club Cacheyra , dialogó con este medio y contó que la actividad gratuita, que comenzará a partir de las 18, se hará en la sede de la institución que queda ubicada en la calle Anchoris 2956 (San José, Temperley).

Para bancar. La Colectiva, un centro cultural con impronta feminista, en el corazón de Temperley

A medida que vayan llegando los vecinos podrán disfrutar de la proyección del documental “Pasco, avanzar más allá de la muerte” , dirigido por Martín Sabio y basado en el libro “Masacre de Pasco” de la autoría de la historiadora e investigadora Patricia Rodríguez .

El documental cuenta cómo la Triple A secuestró y asesinó a militantes de la Juventud Peronista en San José en un hecho que sucedió en marzo de 1975 y que fue una especie de antesala a la última dictadura militar . "Pasco, avanzar más allá de la muerte" reconstruye la masacre a través de la mirada de un grupo de estudiantes de la Escuela Media Nº15, ubicada en la zona.

JWIJPJTJM5FZ3GY3NBRSDKDFOA La Masacre de Pasco sucedió en 1975 y fue una antesala a la Dictadura Militar de 1976.

Mientras se proyectan fragmentos de la película, se dará inicio a un conversatorio gracias a la presencia de un panel del que participarán, además de los ya mencionados Martín Sabio y Patricia Rodríguez, Ricardo “Poly” Flores (hijo de una de las víctimas de la Masacre de Pasco), Noemí di Gianni (sobreviviente de la Dictadura Militar), la ministra de ambiente provincial Daniela Vilar y la diputada nacional Natalia Zaracho.

“La idea es recordar, con mucho respeto, aquel trágico hecho. Queremos que se genere una especie de debate con los vecinos con el objetivo de concientizar y no olvidar lo sucedido”, dijo Sonia, que rápidamente hizo extensiva la invitación a todos los lomenses que deseen participar de la jornada.

La idea es recordar, con mucho respeto, aquel trágico hecho. Queremos que se genere una especie de debate con los vecinos con el objetivo de concientizar y no olvidar lo sucedido La idea es recordar, con mucho respeto, aquel trágico hecho. Queremos que se genere una especie de debate con los vecinos con el objetivo de concientizar y no olvidar lo sucedido

"En Argentina tenemos que trabajar arduamente para que no se pierda más identidad ni memoria, hay mucho por hacer en la actualidad y debemos seguir luchando por los derechos humanos", concluyó Patricia Rodríguez.