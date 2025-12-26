viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
Balance.

Lomas: en 2025 se incrementaron las actividades por la memoria y los derechos humanos

Miles de personas participaron en las propuestas que desarrolló el Municipio como jornadas, talleres, charlas y señalizaciones.

En Lomas hay un fuerte compromiso con la memoria y contra el olvido.

derechos humanos lomas

A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Municipio llevó adelante múltiples programas y actividades para fortalecer la memoria colectiva en Lomas de Zamora y construir una comunidad más democrática e inclusiva.

"Durante el 2025, se desarrollaron 120 actividades que generaron 3.480 participaciones e impactaron en aproximadamente 1.200 personas de la comunidad. También hicimos 117 articulaciones en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, organismos de DDHH nacionales, internacionales y locales, organizaciones de la comunidad y áreas municipales que fortalecieron el trabajo en red", destacaron desde el área a cargo de Laura Berardo.

Uno de los programas destacados es Lomas Construye Memoria, cuyo objetivo es reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado a través de acciones como la señalización de las Esquinas por la Memoria en lugares donde vivieron o fueron secuestradas personas desaparecidas por la dictadura militar. Pedro Pablo Turner, Norbeto "Suki" Ramírez, Mario Bardi Buclan, Carlos Almada, Mabella Schulz, Manuel Souto, Ricardo Cabrera y la Familia Rión fueron homenajeados este año con la colocación de carteles con sus nombres en calles y avenidas de los barrios.

derechos humanos lomas4
Renovaron la Plazoleta Norma Plá, en San José.

También hubo encuentros en memoria de Norma Plá, la inolvidable luchadora por los derechos de los jubilados. La plazoleta que lleva su nombre en San José -ubicada sobre la Avenida Eva Perón y Salta- fue renovada y además colocaron una nueva plaqueta en el marco de una emotiva jornada con la participación de su hija Cristina, sus nietos, nieta y bisnieta.

Y en el Centro Cultural San José proyectaron el documental "Norma También" que construye su historia a través de conversaciones con la generación que la conoció y gente más joven que encuentra en ella una fuente de inspiración.

Más acciones por los Derechos Humanos en Lomas

El área de Derechos Humanos del Municipio también organizó talleres, conversatorios y actividades de promoción de derechos; y cursos de formación de promotores con el objetivo de garantizar el acceso a derechos en el territorio.

Y a través del programa de Reinserción Social promovieron la inclusión de personas privadas de libertad, con arresto domiciliario o recientemente liberadas. "En articulación con el Imptce, organismos provinciales y la Universidad Nacional de Lomas llevamos a cabo cursos y capacitaciones laborales, trámites de DNI a personas liberadas y su grupo familiar, y talleres sobre consumos problemáticos, violencia de género, gestión menstrual, violencia social, RCP, recuperación textil y barbería", detallaron.

