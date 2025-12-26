Lomas: en 2025 se incrementaron las actividades por la memoria y los derechos humanos

En Lomas hay un fuerte compromiso con la memoria y contra el olvido.

A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos , el Municipio llevó adelante múltiples programas y actividades para fortalecer la memoria colectiva en Lomas de Zamora y construir una comunidad más democrática e inclusiva.

"Durante el 2025, se desarrollaron 120 actividades que generaron 3.480 participaciones e impactaron en aproximadamente 1.200 personas de la comunidad. También hicimos 117 articulaciones en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, organismos de DDHH nacionales, internacionales y locales, organizaciones de la comunidad y áreas municipales que fortalecieron el trabajo en red", destacaron desde el área a cargo de Laura Berardo.

Uno de los programas destacados es Lomas Construye Memoria , cuyo objetivo es reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado a través de acciones como la señalización de las Esquinas por la Memoria en lugares donde vivieron o fueron secuestradas personas desaparecidas por la dictadura militar . Pedro Pablo Turner, Norbeto "Suki" Ramírez, Mario Bardi Buclan, Carlos Almada, Mabella Schulz, Manuel Souto, Ricardo Cabrera y la Familia Rión fueron homenajeados este año con la colocación de carteles con sus nombres en calles y avenidas de los barrios.

También hubo encuentros en memoria de Norma Plá , la inolvidable luchadora por los derechos de los jubilados . La plazoleta que lleva su nombre en San José -ubicada sobre la Avenida Eva Perón y Salta- fue renovada y además colocaron una nueva plaqueta en el marco de una emotiva jornada con la participación de su hija Cristina, sus nietos, nieta y bisnieta.

Y en el Centro Cultural San José proyectaron el documental "Norma También" que construye su historia a través de conversaciones con la generación que la conoció y gente más joven que encuentra en ella una fuente de inspiración.

Más acciones por los Derechos Humanos en Lomas

El área de Derechos Humanos del Municipio también organizó talleres, conversatorios y actividades de promoción de derechos; y cursos de formación de promotores con el objetivo de garantizar el acceso a derechos en el territorio.

Y a través del programa de Reinserción Social promovieron la inclusión de personas privadas de libertad, con arresto domiciliario o recientemente liberadas. "En articulación con el Imptce, organismos provinciales y la Universidad Nacional de Lomas llevamos a cabo cursos y capacitaciones laborales, trámites de DNI a personas liberadas y su grupo familiar, y talleres sobre consumos problemáticos, violencia de género, gestión menstrual, violencia social, RCP, recuperación textil y barbería", detallaron.