Temperley confirmó a su primer refuerzo y anunció dos renovaciones

Temperley continúa con la puesta a punto con el horizonte puesto en el torneo de la Primera Nacional 2026. El plantel comandado por Nicolás Domingo se encuentra de vacaciones, pero ya empieza a sumar caras nuevas para el primer equipo. El Gasolero buscará pelear arriba en su objetivo de conseguir el ascenso .

Con el fixture confirmado y los rivales ya definidos, el club de Turdera puso primera y ya cerró a su primer refuerzo. Asimismo, comunicó la renovación de dos jugadores claves en el esquema del entrenador.

Un futbolista con experiencia en el fútbol de ascenso llega para vestir la camiseta del Gasolero . Se trata de Gerónimo Tomasseti, mediocampista central de 25 años de edad, quien arriba a Temperley proveniente desde Ferro Carril Oeste. Su pase pertenece a Belgrano de Córdoba, equipo de la Primera División del fútbol argentino.

Durante la temporada 2025 disputó 24 partidos, sin convertir goles y con una asistencia, siendo una pieza importante en el mediocampo del Verdolaga. Además, anteriormente vistió la camiseta de All Boys.

Hasta el momento, Tomasseti realizó gran parte de su carrera en la Primera Nacional, donde suma 79 partidos entre sus pasos por el equipo de Caballito y el Albo, con un breve pasado en la Liga Profesional, en la que disputó cinco partidos.

Con la llegada de este refuerzo, el entrenador Nicolás Domingo busca potenciar la zona media de su equipo, en la que consiguió retener piezas importantes como el capitán Adrián Arregui y el mediocampista creativo Luciano Nieto, entre otros, y quiere que sea uno de los puntos fuerte de su equipo.

De esta manera, Nicolás Domingo concreta su primer refuerzo de cara a 2026, aunque no sería el único. Antes del 31 de diciembre, la dirigencia espera cerrar al menos dos incorporaciones más. El nombre que más fuerte suena es el de Tomás Tello, arquero proveniente de Claypole, aunque su llegada aún no está confirmada.

Dos renovaciones en Temperley

Además del primer refuerzo confirmado, el Gasolero comunicó las renovaciones de Leandro Lucero y Julián Carrasco, quienes extendieron su vínculo por un año más y continuarán defendiendo la camiseta celeste. Ambos fueron habituales titulares y se perfilan como piezas clave en el esquema táctico del equipo.

Así, Temperley comienza a armarse con el objetivo de ser protagonista en la divisional y volver a soñar con el ansiado regreso a Primera División tras ocho años.