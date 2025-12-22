lunes 22 de diciembre de 2025
Extendió su vínculo.

Leandro Lucero renovó su contrato con Temperley por una nueva temporada en la Primera Nacional

El defensor de Temperley seguirá en la institución de Turdera hasta diciembre de 2026. Será su tercera temporada defendiendo los colores del Gasolero.

Leandro Lucero seguirá en Temperley por un año más.

Leandro Lucero disputará su tercera temporada con la camiseta de Temperley.

Temperley sigue en su proceso de reconstrucción rumbo al próximo torneo de la Primera Nacional. El Gasolero sigue manteniendo la base del plantel y en esta ocasión llegó la buena noticia de la renovación de Leandro Lucero, uno de los defensores del equipo de Turdera.

Después de lo que fueron las renovaciones de Gabriel Esparza, Fernando Brandán y Ezequiel Mastrolía, ahora es el turno de uno de los zagueros centrales que seguirá formando parte de Temperley en el 2026.

"El defensor central llegó al Gasolero en 2024 y va rumbo a su tercera temporada defendiendo nuestros colores con el mismo compromiso y entrega de siempre", aseguraron desde la cuenta de X de Temperley. De esta manera, Leandro Lucero seguirá ligado al Gasolero hasta diciembre de 2026.

Cómo le fue a Leandro Lucero desde su llegada a Temperley

El defensor llegó a Temperley con 20 años en el 2024. Proveniente desde Lanús, donde había hecho las divisiones infantiles e inferiores desde los 6 años, el futbolista nacido en Lomas de Zamora tenía la posibilidad de mostrarse en la Primera Nacional.

El jugador que también puede actuar como mediocampista central, estuvo presente en 15 partidos durante el último campeonato y la peor parte se la llevó cuando sufrió una dura lesión que lo marginó de la recta final del torneo.

Tuvo una lesión de ligamentos en el empate 0 a 0 ante Chacarita que le impidió estar en el equipo en el momento decisivo del torneo. Ahora será el turno de estar nuevamente con la camiseta del Gasolero para ver si es considerado por Nicolás Domingo para la próxima temporada.

Otro de los futbolistas que estaría cerca de renovar es Julián Carrasco, quien es otro de los futbolistas de la columna vertebral de Temperley para el 2026.

