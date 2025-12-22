martes 23 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025
Un clásico.

Midachi anunció su regreso: cuándo será y dónde se venden las entradas

Midachi, el trío de humor de Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, confirmó su vuelta a escena con una serie de shows en el Teatro Gran Rex.

Midachi, el legendario trío humorístico que integran los santafesinos Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, anunció en forma oficial su regreso a los escenarios para una despedida histórica y ya confirmaron en que teatro volverán a las tablas.

El trío se presentará en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026. De todos modos, a no se desesperarse, ya que se descuenta que sumarán más funciones en esa sala céntrica.

Las entradas para los shows de Midachi ya están a la venta a través del sitio www.tuentrada.com y también en la boletería del teatro en la Avenida Corrientes 857.

image
Para Midachi no es "una vuelta más"

En diálogo exclusivo con Teleshow, el Chino Volpato aseguró que no se trata de una vuelta “más”, sino de un final elegido entre él y Dady Brieva y Miguel del Sel.

“Vamos a aprovechar este año 2026. En 1983 comenzamos, así que se van a convertir en 43 años”, arrancó. En esa línea, fue directo sobre la decisión que tomaron como trío: “Hemos decidido finalizar de una manera propia, como comenzamos, que es arriba del escenario”.

Nacidos en la ciudad de Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina.

Batieron récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico del entretenimiento nacional, mientras que también tuvieron detractores por el tipo humor que desplegaban.

