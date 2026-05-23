En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que, la próxima semana, entre el 25 y el 31 de mayo, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
La empresa AySA informó que, entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mejoras.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que, la próxima semana, entre el 25 y el 31 de mayo, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 26, entre las 8 y las 18, habrá interrupción del servicio en la zona delimitada por las calles Condie, Moreno, Los Pinos y Elizalde, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.
Asimismo, el domingo 31, entre las 7 y las 22, habrá cortes de agua en distintas localidades de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría: Banfield, Fiorito, Rafael Calzada, José Marmol, Burzaco, San José, Adrogué, Temperley, Claypole, Longchamps, Malvinas Argentinas, Min. Rivadavia, Barrio Aeropuerto, Villa Albertina, Budge, 9 de Abril, Turdera y Llavallol.
Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.
La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).
En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.
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