En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) informó a los usuarios que, la próxima semana, entre el 25 y el 31 de mayo, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 26, entre las 8 y las 18, habrá interrupción del servicio en la zona delimitada por las calles Condie, Moreno, Los Pinos y Elizalde, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

Atención. Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

Asimismo, el domingo 31, entre las 7 y las 22, habrá cortes de agua en distintas localidades de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría: Banfield , Fiorito , Rafael Calzada, José Marmol, Burzaco, San José, Adrogué, Temperley , Claypole, Longchamps, Malvinas Argentinas, Min. Rivadavia, Barrio Aeropuerto, Villa Albertina , Budge , 9 de Abril, Turdera y Llavallol .

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

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