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23 de mayo de 2026
Atención.

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA informó que, entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mejoras.

AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.

AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que, la próxima semana, entre el 25 y el 31 de mayo, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 26, entre las 8 y las 18, habrá interrupción del servicio en la zona delimitada por las calles Condie, Moreno, Los Pinos y Elizalde, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

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Asimismo, el domingo 31, entre las 7 y las 22, habrá cortes de agua en distintas localidades de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría: Banfield, Fiorito, Rafael Calzada, José Marmol, Burzaco, San José, Adrogué, Temperley, Claypole, Longchamps, Malvinas Argentinas, Min. Rivadavia, Barrio Aeropuerto, Villa Albertina, Budge, 9 de Abril, Turdera y Llavallol.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

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