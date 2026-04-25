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25 de abril de 2026
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Cortes de agua en Lomas de Zamora: zonas, días y horarios

La empresa AySA informó que, por tareas de mantenimiento y mejoras, el servicio de agua se verá afectado en algunas zonas de Lomas de Zamora.

AySA informó que habrá cortes de agua en algunas zonas de Lomas de Zamora.&nbsp;

AySA informó que habrá cortes de agua en algunas zonas de Lomas de Zamora. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, habrá cortes de agua en algunas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo a lo informado por la compañía, el día en el que el servicio se verá afectado en Lomas será el jueves 30 de abril, entre las 8 y las 12, ya que se indicó en el cronograma que habrá cortes en la zona delimitada por las calles Zuviría, Ruta provincial 4, Matienzo/de Sarro y Pedro Suárez.

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Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

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