Ingeniero Budge: tenía arresto domiciliario, escapó de su casa y lo atraparon seis meses después

Capturaron a un hombre que estuvo seis meses prófugo tras haber escapado de la casa donde cumplía arresto domiciliario en la localidad de Ingeniero Budge . Estaba condenado por violencia de género.

El sujeto, de 32 años, había sido denunciado por un violento episodio ocurrió en julio del año pasado en Villa Centenario . Lo llevaron a juicio por amenazas en contexto de violencia familiar y de género . El pasado 2 de diciembre, el Juzgado en lo Correccional Nº 3 de Lomas de Zamora lo declaró culpable, aunque le permitió cumplir su pena con arresto domiciliario.

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Se suponía que el acusado debía permanecer en una vivienda ubicada sobre la calle La Fontaine , en Budge, con una tobillera electrónica. Sin embargo, pocas horas después de que le colocaran el dispositivo, se detectó que había salido del domicilio.

La Policía fue inmediatamente a la casa del hombre. Los recibió su hermana y les dijo que el sujeto se había ido de urgencia al hospital por una supuesta dolencia. Sin embargo, al rastrear el centro de salud de la zona, las autoridades sanitarias negaron haberlo atendido.

Como si fuera poco, el imputado nunca regresó a su casa para continuar con el arresto domiciliario. Ante esta situación, el juzgado lo declaró en rebeldía y ordenó su detención.

La captura del prófugo

Tribunales de Lomas de Zamora. Estaba prófugo de la Justicia de Lomas de Zamora.

Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora quedaron a cargo de la investigación. Llevaron adelante tareas de inteligencia y vigilancia encubierta para poder localizar al prófugo.

Fue así como lograron encontrar al acusado en plena calle. Mientras caminaba por la calle Espronceda, agentes encubiertos lo interceptaron, lo identificaron y comprobaron que se trataba del hombre con pedido de captura.

El juez interviniente avaló la detención del prófugo y confirmó su detención efectiva. El beneficio del arresto domiciliario fue revocado y ahora deberá cumplir su condena en una cárcel común.