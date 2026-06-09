martes 09 de junio de 2026
Escribinos
9 de junio de 2026
Crimen impune.

El remisero acusado de atropellar y matar a un jubilado en Ingeniero Budge finalmente no será juzgado

El acusado fue absuelto por falta de identificación. Pablo Timoteo Ferreyra, de 72 años, murió tras ser embestido por un auto mientras circulaba en bicicleta.

La muerte del jubilado atropellado en Ingeniero Budge podría quedar impune.

La muerte del jubilado atropellado en Ingeniero Budge podría quedar impune.

El remisero acusado de atropellar y matar a un jubilado que quedó abandonado en la vía pública en Ingeniero Budge, fue absuelto de la causa por "homicidio culposo agravado por conducción de vehículo automotor y por fuga o ausencia de socorro a la víctima", y finalmente no será juzgado, a pesar de que ya había fecha de juicio.

El fallo fue solicitado por el Juzgado Correccional 1 de Lomas de Zamora, y confirmado por la Cámara de Casación bonaerense. Ahora el crimen de Pablo Timoteo Ferreyra, de 72 años, podría quedar impune.

Lee además
El crimen a puñaladas es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora.
Polémica.

Mató a su pareja a puñaladas, pero le dieron arresto domiciliario y estará en su casa hasta el juicio
Carlos Coronel se dirigía a una encuentro de motoqueros.
Durante un robo.

Comenzó el juicio por el crimen de Carlos Coronel, el motoquero de Banfield asesinado en Ruta 3

Según pudo averiguar La Unión, la Justicia determinó que el acusado no había sido identificado debidamente como el responsable del hecho.

Remisero detenido (1)
El auto involucrado en el hecho.

El auto involucrado en el hecho.

El caso del jubilado atropellado

El 24 de enero de 2025, un Renault 9 azul embistió a Ferreyra cuando circulaba en bicicleta por la intersección de Vucetich y Pergamino, en Budge. El conductor no se detuvo a socorrerlo y se dio a la fuga.

La investigación apuntó a un vehículo que había salido de una remisería ubicada en Newton y Pergamino, que operaba habitualmente con clientes de las ferias de La Salada. Sin embargo, esa pista no fue suficiente para sostener la acusación ante la Justicia.

Con el fallo firme y sin otros imputados en la causa, la muerte de Pablo Timoteo Ferreyra enfrenta el riesgo concreto de quedar sin condena.

Temas
Seguí leyendo

Mató a su pareja a puñaladas, pero le dieron arresto domiciliario y estará en su casa hasta el juicio

Comenzó el juicio por el crimen de Carlos Coronel, el motoquero de Banfield asesinado en Ruta 3

A un año de la muerte de Brandon: el acusado podría recibir una grave pena

Los acusan de matar a un joven frente a su novia en Llavallol y piden que vayan a juicio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Las víctimas fueron jugadores de la pensión juvenil de Independiente.
Vergonzoso.

Insólito fallo de la Justicia de Lomas por los abusos en las Inferiores de Independiente

Las más leídas

Te Puede Interesar

El equipo de Olga. 
En celeste y blanco.

Olga presentó a su equipo para la cobertura del Mundial 2026