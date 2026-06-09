El remisero acusado de atropellar y matar a un jubilado en Ingeniero Budge finalmente no será juzgado

El remisero acusado de atropellar y matar a un jubilado que quedó abandonado en la vía pública en Ingeniero Budge , fue absuelto de la causa por "homicidio culposo agravado por conducción de vehículo automotor y por fuga o ausencia de socorro a la víctima", y finalmente no será juzgado, a pesar de que ya había fecha de juicio.

El fallo fue solicitado por el Juzgado Correccional 1 de Lomas de Zamora , y confirmado por la Cámara de Casación bonaerense. Ahora el crimen de Pablo Timoteo Ferreyra , de 72 años, podría quedar impune.

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Según pudo averiguar La Unión , la Justicia determinó que el acusado no había sido identificado debidamente como el responsable del hecho.

Remisero detenido (1) El auto involucrado en el hecho.

El caso del jubilado atropellado

El 24 de enero de 2025, un Renault 9 azul embistió a Ferreyra cuando circulaba en bicicleta por la intersección de Vucetich y Pergamino, en Budge. El conductor no se detuvo a socorrerlo y se dio a la fuga.

La investigación apuntó a un vehículo que había salido de una remisería ubicada en Newton y Pergamino, que operaba habitualmente con clientes de las ferias de La Salada. Sin embargo, esa pista no fue suficiente para sostener la acusación ante la Justicia.

Con el fallo firme y sin otros imputados en la causa, la muerte de Pablo Timoteo Ferreyra enfrenta el riesgo concreto de quedar sin condena.